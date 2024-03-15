İftardan sonra okuyun, mideniz bulanabilir!

Baharatların karanlık yüzü

Baharatlar, yemeklerimize lezzet katmanın en popüler yollarından biri. Ancak, İngiltere Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) son araştırması, bu renkli tozların her zaman masum olmadığını gösteriyor. Araştırma, baharatlarda böcek parçaları, kurşun gibi zehirli metaller ve daha fazlasının bulunduğunu ortaya koydu.

Kekik ve Hindistan Cevizi: Sahteciliğin Yeni Adresi

Özellikle kekik ve öğütülmüş küçük Hindistan cevizi, sahtecilik ve kontaminasyon açısından dikkat çekiyor. Kekik örneklerinin yüzde 27'si standartların altında kalırken, bazılarında zeytin yaprağı gibi yabancı maddeler tespit edildi. Öğütülmüş küçük Hindistan cevizi ise mikotoksinler gibi zararlı maddeler içeriyor.

Zerdeçalın gizli tehlikesi

Zerdeçal da riskli baharatlar arasında. Test edilen zerdeçal örneklerinin yüzde 3'ünde, sağlık için zararlı olabilecek toksinler bulundu. Bu, baharat seçimlerimizde daha dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor.

Avrupa'da baharat sahteciliği

Bu sorun yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. 2021'de yapılan bir AB araştırması, baharatların yüzde 17'sinin tağşiş belirtileri gösterdiğini açıkladı. Kekik, biber, kimyon, zerdeçal ve safran en çok etkilenenler arasında.

Yenmeyen katkı maddeleri alarmı

Araştırmalar, tebeşir, boyalar ve kahve çekirdeği kabukları gibi yenmeyen maddelerin baharatlara katıldığını ortaya koyuyor. Bu, tüketicilerin sağlığını riske atan bir durum.

Gıda güvenliği için devam eden mücadele

FSA, tüketicilerin güvenliğini sağlamak için gıda sistemimizdeki riskleri belirlemeye yönelik gözetim programlarını sürdüreceğini belirtiyor. Bu tür araştırmalar, baharatların güvenliğini artırmak ve gıda dolandırıcılığına karşı mücadele etmek için kritik öneme sahip.