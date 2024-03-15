- Ekonomi

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

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Ekonomist Atilla Yeşilada Borsa İstanbul'da yaşanacak uzun vadeli düşüşler ve yatırımcıların karşılaşacağı zorluklar hakkında konuştu. Borsa’da atılacak adımlar, alternatif yatırım önerileri ve piyasa tahminleri haberde…

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor mask
Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor
Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor
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Borsa İstanbul'da zorlu süreç başlıyor

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, Borsa İstanbul'daki son düşüşlerin yalnızca başlangıç olduğunu ve yatırımcıların uzun bir süre boyunca zorlu bir piyasa ile karşı karşıya kalacaklarını belirtiyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi zirvelerin ardından, BIST100 endeksi ciddi bir düşüş trendine girdi.

Yatırımcı panik içinde

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

Borsada yaşanan düşüşler, yatırımcılar arasında büyük bir panik yaratıyor. Yeşilada'ya göre, Türkiye'nin ekonomik şartları ve yüksek enflasyon oranları göz önünde bulundurulduğunda, borsada bir süre daha yükseliş beklemek gerçekçi değil.

Alternatif yatırım araçlarına yönelin

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

Yeşilada, yatırımcılara, borsa dışındaki alternatif yatırım araçlarına yönelmelerini öneriyor. Özellikle, mevduat faizlerinin yatırımcıları enflasyona karşı koruyamadığı bu dönemde, döviz ve altın gibi alternatifler daha cazip hale geliyor.

Yabancı yatırımcıların tavrı

BİST- 100'ün hızlı değer kazanması, yabancı yatırımcıların ilgisini kaybetmesine neden oldu. Yeşilada, yabancı fonların son dört haftadır sürekli satış yaptığını ve bu durumun, hisse senetlerinin pahalı bulunduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

TCMB'nin rolü ve seçim sonrası beklentiler

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve politika faizlerinin geleceği, yatırımcılar için önemli bir belirsizlik kaynağı. Yeşilada, seçimler sonrası TCMB'nin faiz oranlarını artırmasının beklendiğini ve bu durumun TL mevduat faizlerini daha cazip hale getireceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul için zorlu bir yıl

Borsa’da yatırımcılar için kritik dönem yaklaşıyor

Yeşilada ve diğer ekonomistlerin analizlerine göre, Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar beklenen getirilerin, mevduat faizlerine kıyasla daha düşük kalacağı öngörülüyor. Bu durum, yatırımcıların borsa yerine diğer yatırım araçlarına yönelmeleri gerektiğini gösteriyor.

# Türkiye

15 Mar 2024 - 15:30 - Ekonomi

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