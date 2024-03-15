Bolu'da bir okul bahçesinde felaketin eşiğinden dönüldü!

İzzet Baysal Mahallesi'ndeki Behiye Baysal Ortaokulunun bahçesindeki demir parmaklıklar, öğrencilerin üzerine çıkması sonucu ağırlığa dayanamayarak kırıldı.Bu sırada 2 öğrenci parmaklıklarla yaklaşık 3 metre yükseklikten bitişikteki su kanalına düştü.Öğrencilerin durumu bildirdiği öğretmen ve okul idarecilerinin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su kanalına düşen M.A.A. (14) ve B.D'yi (14) kurtarmak için çalışma başlattı.Merdivenle su kanalına inen itfaiye ve sağlık personeli, ilk müdahalenin ardından öğrencileri sedyeye alarak ambulansa taşıdı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.