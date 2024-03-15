Alev alev yandı!

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde Alıçören Mahallesi’nde meydana gelen yangın, bir evi küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 hayvan telef oldu.

Bolu Çaydurt'ta yangın alarmı

Bolu'nun Çaydurt mevkiinde, Rıdvan Özcan'a ait bir evin kazan dairesinde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, bölge sakinlerinde ve yetkililerde büyük endişe yarattı.

Alevler hızla yayıldı

Yangın, başladığı kazan dairesinden kısa sürede evin yanındaki odunluk ve samanlığa sıçradı. Alevlerin hızla yayılması, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı.

İtfaiye ekipleri mücadele ediyor

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Can kaybı yok, ancak...

Yangında neyse ki insan kaybı yaşanmadı; ancak, yangının sıçradığı alanda bulunan 2 hayvanın telef olduğu belirtildi. Bu durum, bölge sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölge sakinleri tedirgin

Çaydurt'taki yangın, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.