Alev alev yandı!

Bolu'nun Çaydurt bölgesinde Alıçören Mahallesi’nde meydana gelen yangın, bir evi küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 2 hayvan telef oldu.
Bolu Çaydurt'ta yangın alarmı
Bolu'nun Çaydurt mevkiinde, Rıdvan Özcan'a ait bir evin kazan dairesinde yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, bölge sakinlerinde ve yetkililerde büyük endişe yarattı.
Alevler hızla yayıldı
Yangın, başladığı kazan dairesinden kısa sürede evin yanındaki odunluk ve samanlığa sıçradı. Alevlerin hızla yayılması, itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı.
İtfaiye ekipleri mücadele ediyor
Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Can kaybı yok, ancak...
Yangında neyse ki insan kaybı yaşanmadı; ancak, yangının sıçradığı alanda bulunan 2 hayvanın telef olduğu belirtildi. Bu durum, bölge sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
Yetkililerden açıklama bekleniyor
Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölge sakinleri tedirgin
Çaydurt'taki yangın, bölge sakinlerinde tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.