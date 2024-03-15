8 bin yeni işçi alımı için noter çekilişi

Sağlık Bakanlığı'ndan istihdam seferberliği

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, sağlık sektöründe büyük bir istihdam hamlesi başlatıldığını duyurdu. Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 8 bin yeni işçinin, mülakat gerektirmeyen bir süreç olmadan, ÖSYM puanlarına göre ve noter huzurunda yapılacak bir çekilişle atanacağını açıkladı.

Noter çekilişi ile şeffaf atama süreci

Sağlık Bakanı, atama sürecinin tamamen şeffaf bir şekilde, noter huzurunda gerçekleştirilecek bir çekilişle yapılacağını belirtti. Bu yöntem, adayların mülakat stresi yaşamadan ve tamamen objektif bir kriter olan ÖSYM puanlarına göre atanmalarını sağlayacak.

8 bin yeni işçi alımının detayları

Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kura çekilişi ile 8 bin yeni işçi, sağlık sektörüne kazandırılacak. Bu alım, Bolu başta olmak üzere, Türkiye genelinde birçok kişiye istihdam fırsatı sunacak.

Kura çekilişi tarihleri ve katılım şartları

İşçi alımı için kura çekilişi, 4 Nisan'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adayların, İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları gerekiyor. Bu süreç, adil ve şeffaf bir atama için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bolu ve Türkiye için önemli bir adım

Bu istihdam hamlesi, hem Bolu için hem de Türkiye genelinde iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat. Sağlık Bakanlığı'nın bu adımı, işçi alımlarında şeffaflık ve adaletin sağlanması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.