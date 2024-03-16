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Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dikkat çeken hava durumu uyarısı! İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere Doğu Marmara, Batı Karadeniz ve birçok ilde bu gece başlayıp yarın gece yarısına kadar sürecek kar ve sağanak yağışlar bekleniyor…

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor! mask
Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!
Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!
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Meteoroloji'den gelen son dakika uyarılarına göre, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere birçok ilde bu gece başlayıp yarın gece yarısına kadar sürecek kar ve sağanak yağışlar bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar ve alınması gereken önlemler.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar ve sağanak alarmı!

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

Meteoroloji uzmanları, bu gece başlayacak olan hava olaylarının yarın gece yarısına kadar devam edeceğini belirtiyor. Özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Bolu'da yaşayanlar için kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, olası su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağrıldı.

İstanbul'da yağışlı hava etkili olacak

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

İstanbul'da bu gece yarısından itibaren yağışların başlayacağı ve cuma günü boyunca devam edeceği öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstereceği belirtiliyor.

Kar yağışı dağlık bölgeleri etkileyecek

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

Meteoroloji uzmanları, Uludağ ve Bolu dağlarının zirveleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ayrıca, İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak yağışların, Sivas'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışlarının olacağı tahmin ediliyor.

Güney ve Doğu bölgelerinde sağanak ve fırtına uyarısı

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra, lokal dolu ve yıldırım düşme riskine karşı uyarılarda bulunuldu. Doğu Anadolu'nun doğusunda da kar yağışı bekleniyor.

Yağışların ülke genelinde etkisi

Üç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

Cuma günü itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olması öngörülüyor. İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde ise gök gürültülü fırtınalar bekleniyor.

Önlemler ve UyarılarÜç cemre de düştü ama kış geri dönüyor!

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, vatandaşların ani sıcaklık düşüşleri, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli ve hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

# Türkiye

16 Mar 2024 - 11:00 - Güncel

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