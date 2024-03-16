TÜVTÜRK çalışanlarına yüzde 58'lik zam müjdesi!

TÜVTÜRK'te Zam Sevinci: Çalışanların Yüzü Güldü

TÜVTÜRK ve Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi müzakereleri, çalışanlar için sevindirici haberlerle sonuçlandı. Anlaşma, çalışanların ücretlerine %58,5 oranında bir zam yapılmasını ve ek olarak 100 çalışma günü tutarında ikramiye verilmesini içeriyor.

Anlaşmanın Detayları

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreter Muharrem Yıldırım ve işveren temsilcisi Avukat Yakup Sait Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda, ilk yıl için %58,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. İkinci yıl için ise ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılacağı belirtildi.

İkramiye ve Diğer Haklar

2019 yılı ve öncesinde işe giren sendika üyesi işçilere 100 günlük net ücretleri tutarında ikramiye verilirken, 2019'dan sonra işe giren sendika üyesi işçilere 70 günlük net ücretleri tutarında ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, fazla mesai ücretlerinde %80'lik bir zam, bayram ödeneklerinde artışlar, yılbaşı primi, izin yardımı, geçici görev yardımı, yakacak yardımı, evlenme ve doğum yardımı ile ölüm ve sakatlanma durumlarında yapılacak nakdi yardımlar da sözleşme kapsamında yer aldı.

Bu anlaşma, TÜVTÜRK çalışanlarının mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağlayarak, çalışma koşullarını olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çalışanlar ve sendika temsilcileri, müzakereler sonucunda varılan bu olumlu sonuçlardan dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.