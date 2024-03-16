Tahir Gayret: Ramazan’da bakkalınızdan alışveriş yapın…

Bolu Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret Ramazan’da bütçenin korunması ve yerel esnafa destek olunması için esnaftan alışveriş yapılması çağrısında bulundu. Gayret, “Ramazan ayı, paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini hatırlatıyor” dedi.

Ramazan'da sağlıklı alışverişin adresi: Yerel esnaf

Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Tahir Gayret, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin yol açtığı israf konusunda uyarılarda bulundu. Gayret, tüketicilere, güvendikleri mahalle esnaflarından alışveriş yapmalarını önererek, bu sayede hem sağlıklı ürünler tüketileceğini hem de yerel esnafın destekleneceğini belirtti.

Merdiven altı ürünlerle mücadele

BESOB Başkanı, özellikle Ramazan ayında ucuz fiyatlarla satılan kalitesiz gıdaların israfa yol açtığını ve bu durumun hem ekonomik hem de sağlık açısından zararlar doğurduğunu ifade etti. Tüketicilerin, kalite ve sağlıktan ödün vermeden, bilinçli alışveriş yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Gıda israfına dikkat!

Türkiye genelinde her gün milyonlarca ekmek ve tonlarca gıdanın israf edildiğini belirten Gayret, Ramazan ayında bu durumun daha da arttığını vurguladı. Gıda israfının önlenmesi için alışveriş listesi yapılması, ihtiyaç kadar alışveriş yapılması ve doyulacak kadar yemek hazırlanması gibi önerilerde bulundu.

Fiyatlar ve israfın azaltılması

Ramazan ayında gıda talebinin artmasıyla fiyatların da yükseldiğini dile getiren Gayret, israftan kaçınılmanın, talebi ve dolayısıyla fiyatları düşürebileceğini ifade etti. Vatandaşların, gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı israfı azaltarak bütçelerini koruyabileceklerini belirtti.

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak yardımlaşma ve dayanışmanın önemine değinen Gayret, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemini vurguladı. Peygamber Efendimiz'in "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, bu ayda paylaşmanın ve birlikte olmanın değerini vurguladı.

Ramazan Ayının getirdikleri

BESOB Başkanı, Ramazan ayının esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere tüm topluma hayırlar getirmesini diledi. Kalplerden sevginin, sofralardan bolluk ve bereketin, evlerden huzur ve mutluluğun eksik olmamasını temenni etti. Bu özel ayın, hem manevi olarak hem de toplumsal dayanışma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.