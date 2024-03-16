- Ekonomi

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

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İŞKUR, kadın iş gücünü teşvik etmek amacıyla imalat sektöründe kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine 3 ay boyunca 25 bin lira destek sunuyor. Çocuk bakımı için ek 3 bin lira desteğin de dahil olduğu bu program, kadınların iş hayatına katılımını artırmayı hedefliyor.

Kadın işçisi olan işveren yaşadı! mask
Kadın işçisi olan işveren yaşadı!
Kadın işçisi olan işveren yaşadı!
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İŞKUR'dan kadın istihdamına özel destek programı

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

Türkiye'nin iş gücü piyasasında kadınların daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla İŞKUR, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Bu kapsamda, imalat sektöründe kadın çalışan istihdam eden işletmelere maddi destek sağlanacak.

İmalat sektörüne 25 bin lira teşvik

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

18 ile 35 yaş arası kadınları işe alan imalat sektöründeki işletmelere, her bir kadın çalışan başına 3 ay süresince aylık 25 bin lira destek verileceği duyuruldu. Bu destek programından faydalanabilmek için işletmelerin en az iki sigortalı çalışana sahip olması gerekmekte.

Kadın çalışanlar için çocuk bakım desteği

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

Program, kadın çalışanların iş hayatı ile aile hayatını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 0-66 ay aralığındaki çocukları için kadın çalışanlara aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu destek, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederken, aynı zamanda aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Destekten nasıl faydalanabilirsiniz?

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve kadın istihdamına önem veren işverenler, İŞKUR'un e-şubesinden başvuruda bulunarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru koşullarını yerine getiren tüm işletmeler, bu teşvik programından faydalanma şansına sahip olacak.

Taahhüt süresi ve koşulları

Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

Destekten yararlanan iş yerleri, aldıkları destek süresinin en az iki katı kadar süre boyunca kadın çalışanları istihdam etmeyi taahhüt etmek zorunda. Bu, sürdürülebilir kadın istihdamını teşvik etmek ve iş gücü piyasasında kadınların varlığını güçlendirmek için önemli bir adımdır.

Kadın istihdamında yeni bir dönem

İŞKUR'un bu yeni uygulaması, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve imalat sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bu program, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmenin yanı sıra, ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

# Türkiye, çocuk, destek

16 Mar 2024 - 14:00 - Ekonomi

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