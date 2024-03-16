Kadın işçisi olan işveren yaşadı!

İŞKUR'dan kadın istihdamına özel destek programı

Türkiye'nin iş gücü piyasasında kadınların daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla İŞKUR, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Bu kapsamda, imalat sektöründe kadın çalışan istihdam eden işletmelere maddi destek sağlanacak.

İmalat sektörüne 25 bin lira teşvik

18 ile 35 yaş arası kadınları işe alan imalat sektöründeki işletmelere, her bir kadın çalışan başına 3 ay süresince aylık 25 bin lira destek verileceği duyuruldu. Bu destek programından faydalanabilmek için işletmelerin en az iki sigortalı çalışana sahip olması gerekmekte.

Kadın çalışanlar için çocuk bakım desteği

Program, kadın çalışanların iş hayatı ile aile hayatını uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 0-66 ay aralığındaki çocukları için kadın çalışanlara aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu destek, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederken, aynı zamanda aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Destekten nasıl faydalanabilirsiniz?

İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve kadın istihdamına önem veren işverenler, İŞKUR'un e-şubesinden başvuruda bulunarak bu destekten yararlanabilir. Başvuru koşullarını yerine getiren tüm işletmeler, bu teşvik programından faydalanma şansına sahip olacak.

Taahhüt süresi ve koşulları

Destekten yararlanan iş yerleri, aldıkları destek süresinin en az iki katı kadar süre boyunca kadın çalışanları istihdam etmeyi taahhüt etmek zorunda. Bu, sürdürülebilir kadın istihdamını teşvik etmek ve iş gücü piyasasında kadınların varlığını güçlendirmek için önemli bir adımdır.

Kadın istihdamında yeni bir dönem

İŞKUR'un bu yeni uygulaması, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve imalat sektöründe kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Bu program, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmenin yanı sıra, ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.