Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu

Yağışın Etkisiyle Kaza

Bolu Dağı'nda, İlker Erdem Viyadüğü'nün bulunduğu bölgede gerçekleşen kaza, 37 EK 309 plakalı tırın sürücüsü Uğur Y.'nin yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Sürücünün, aracı durdurma çabaları yetersiz kaldı ve silobas dorsesi yola devrildi.

Trafikte Aksamalar Yaşandı

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapatıldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine polis ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin vinç yardımıyla müdahalesi sonucu devrilen dorse kaldırıldı ve trafik yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Kazanın ardından yetkililer, özellikle yağışlı ve kaygan zeminlerde sürücülerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerden hızlarını düşürmeleri, yeterli takip mesafesini korumaları ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri benimsemeleri istendi, böylece benzer kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.