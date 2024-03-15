15 Mar 2024 - 15:47- Asayiş G:

Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen trafik kazası, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda bir tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. İstanbul istikametinde seyir halinde olan ve çimento taşıyan silobas dorsesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle devrildi, otoyolun iki şeridini kullanılamaz hale getirdi.

Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu mask
Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu
Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu
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Yağışın Etkisiyle Kaza

Bolu Dağı'nda, İlker Erdem Viyadüğü'nün bulunduğu bölgede gerçekleşen kaza, 37 EK 309 plakalı tırın sürücüsü Uğur Y.'nin yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Sürücünün, aracı durdurma çabaları yetersiz kaldı ve silobas dorsesi yola devrildi.

Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu

Trafikte Aksamalar Yaşandı

Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapatıldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine polis ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin vinç yardımıyla müdahalesi sonucu devrilen dorse kaldırıldı ve trafik yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu

Sürücülere Önemli Uyarılar

Kazanın ardından yetkililer, özellikle yağışlı ve kaygan zeminlerde sürücülerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerden hızlarını düşürmeleri, yeterli takip mesafesini korumaları ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri benimsemeleri istendi, böylece benzer kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu
# polis, olay, hava

15 Mar 2024 - 15:47 Bolu- Asayiş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Bolulu - Maşallah bi gidiyorlar arabayla geçmek bile mucize... 120 - 140 ... bas bakam bas.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Mart 16:10

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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