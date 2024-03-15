Silobas dorsesi devrildi! Trafik felç oldu

Yağışın Etkisiyle Kaza
Bolu Dağı'nda, İlker Erdem Viyadüğü'nün bulunduğu bölgede gerçekleşen kaza, 37 EK 309 plakalı tırın sürücüsü Uğur Y.'nin yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle başladı. Sürücünün, aracı durdurma çabaları yetersiz kaldı ve silobas dorsesi yola devrildi.
Trafikte Aksamalar Yaşandı
Kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, dorse nedeniyle iki şeridiyle trafiğe kapatıldı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve olay yerine polis ile Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin vinç yardımıyla müdahalesi sonucu devrilen dorse kaldırıldı ve trafik yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Sürücülere Önemli Uyarılar
Kazanın ardından yetkililer, özellikle yağışlı ve kaygan zeminlerde sürücülerin daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sürücülerden hızlarını düşürmeleri, yeterli takip mesafesini korumaları ve hava koşullarına uygun sürüş teknikleri benimsemeleri istendi, böylece benzer kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bolulu - O hızla bu az bile
Bolulu - Maşallah bi gidiyorlar arabayla geçmek bile mucize... 120 - 140 ... bas bakam bas.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.