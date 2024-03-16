Fındık, fıstık dururken onu yemeyin… Zehir saçıyor!

Sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatayyurt dışından ithal edilen bazı kuruyemişlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor. Yurt dışından ithal edilen ve üzerine bromür gazı sıkılmak suretiyle işlenen bu kuruyemişlerin tüketimine karşı uyarılarda bulunuyor. Yerel ve mevsiminde ürünlerin tüketilmesinin önemini vurguluyor.

Canan Karatay'dan kuruyemiş alarmı: Bromür Gazı Tehlikesi

Ünlü sağlık uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle yurt dışından ithal edilen kuruyemişlerin sağlık üzerindeki potansiyel risklerine işaret ediyor. Karatay, kaju ve Brezilya cevizinin üzerine sıkılan bromür gazının, tüketildiğinde insan sağlığına zarar verebileceğini belirtiyor.

Kaju ve Brezilya Cevizi neden tehlikeli?

Karatay'a göre, kaju ve Brezilya cevizinin tehlikeli olmasının ana sebebi, bu ürünlerin üzerine küf oluşumunu engellemek amacıyla sıkılan bromür gazı. Bu işlem, kuruyemişlerin sağlığa zararlı hale gelmesine neden oluyor. Karatay, bu sebeple kaju tüketiminden kaçındığını ifade ediyor.

Sağlıklı yaşam için yerel ve mevsiminde tüketim

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için yerel ve mevsiminde ürünlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Yurt dışından gelen ve çeşitli kimyasallarla işlenmiş gıdalardan kaçınmanın önemine dikkat çekiyor.

Karatay neden kaju yemiyor?

Sağlık ve beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulunan Karatay, kaju gibi yurt dışından ithal edilen ve işlenmiş kuruyemişleri tüketmemekte ısrarcı. Kendi beslenme tercihlerinde yerel ürünlere öncelik verdiğini belirten Karatay, fındık, fıstık ve ceviz gibi yerli kuruyemişlerin sağlıklı alternatifler olduğunu ifade ediyor.

Alternatif kuruyemiş seçenekleri

Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yerli ve mevsiminde ürünlerin tüketilmesinin önemini vurgularken, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişlerin sağlıklı ve güvenli alternatifler olduğunu belirtiyor. Bu ürünlerin, ithal kuruyemişlere kıyasla daha az işlem gördüğünü ve doğal olduğunu ifade ediyor.

Sağlıklı beslenme ve kuruyemiş tüketimi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlık ve beslenme üzerine yaptığı bu önemli açıklamalar, tüketicilere ithal kuruyemişler konusunda dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca yerel, mevsiminde ürünleri tercih etmeleri konusunda yol gösteriyor. Karatay'ın uyarıları, sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen herkes için önemli bir rehber niteliğinde.