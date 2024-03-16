- Ekonomi

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek

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Bolu'daki tam bağımlı bireylerin ailelerine büyük destek: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu’da 1554 aileye toplam 11,8 milyon TL Evde Bakım Yardımı sağlıyor. Bu yardım, aile bütünlüğünü korumayı ve engelli vatandaşların haklarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor…

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek mask
Bolu'ya 11,8 milyon TL destek
Bolu'ya 11,8 milyon TL destek
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Bolu'da Evde Bakım Yardımı ile ailelere destek

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek

Bolu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Evde Bakım Yardımı programından önemli bir pay alıyor. Bu program, evlerinde tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere maddi destek sağlayarak, aile bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunuyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, Bolu'da 1554 aile, bu kapsamda toplam 11 milyon 822 bin 832 TL yardım alacak.

Evde Bakım Yardımı'nın önemi

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek

2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi fikrinden yola çıkıyor. Bu yardım, engellilerin kendi ortamlarında, aileleri veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini amaçlıyor. Bakan Göktaş, engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklarına erişimlerini kolaylaştırmak için hak temelli politikalar geliştirdiklerini belirtiyor.

Bolu'nun payı

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek

Bolu, Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan iller arasında dikkat çekiyor. Bu destek, Bolu'daki engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bakanlık, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, engellilik alanındaki sosyal yardımların sürdürülebilir ve şeffaf bir anlayışla devam ettirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aylık 7,608 TL Destek

Bolu'ya 11,8 milyon TL destek

Evde Bakım Yardımı kapsamında, hak sahibi başına aylık 7,608 TL ödeme yapılıyor. Bu destekle, tam bağımlı bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlar ekonomik olarak rahatlatılıyor ve aile bütünlüğünün korunması hedefleniyor.

Bolu'daki aileler, Evde Bakım Yardımı'nın hayatlarında oluşturduğu pozitif değişikliklerden bahsediyor. Bu yardım, hem maddi bir destek sağlıyor hem de engelli bireylerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

# Sağlık, eğitim, Türkiye, Yaşam

16 Mar 2024 - 17:00 - Ekonomi

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