- Ekonomi

Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

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19 Mart 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, mutfaktan giyime, temizlikten kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. İşte detaylı fiyat listesiyle birlikte Bolu BİM'de bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar!

Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler! mask
Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!
Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!
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Bebek Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketleri: 262,50 TL

Pofu Tuvalet Kağıdı: 125 TL

Pofu Kağıt Havlu: 79,50 TL

Kanz Islak Havlu: 22,50 TL

Yumoş Jet Fresh Giysi Spreyi 200 ml: 65 TL

Omo Cold Power Sık Yıkananlar 2470 ml: 129 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre: 58,50 TL

Vanish Leke Çıkarıcı 1800 ml: 125 TL

Happy Clean Selülozik Sünger: 25 TL

Bella Sıvı Sabun: 12,50 TL

Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre: 69,50 TL

Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

Giyim ve Aksesuarlar

Comfor Family Kadın Sporcu Tayt: 72,50 TL

Seher Yıldızı Kadın/Erkek Atlet: 45 TL

Casilli Kadın Taş Detaylı Sütyen: 159 TL

Seher Yıldızı Erkek Boxer: 45 TL

Elite Life Kadın Boxer: 45 TL

Elite Life Destekli İç Çamaşır Büstiyer: 65 TL

Casilli Kadın Slip: 39 TL

Dantelli Kadın Bato: 48,50 TL

Tutku Bikini Slip: 25 TL

Seher Yıldızı Bato: 29,50 TL

Çocuk Soket Çorap: 15 TL

Comfort Family Kadın/Erkek Nope Soket Çorap: 22,50 TL

Comfort Family Kadın Soket Çorap 7'li: 82,50 TL

Penti Çocuk Külotlu Çorap: 39,50 TL

Kadın Patik Çorap 3'lü: 49,50 TL

Kadın Soket Çorap: 19,75 TL

Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

Seyahat ve Kişisel Bakım Ürünleri

Seyahat Çantası (Çeşitli Boyutlar): 99 TL'den başlayan fiyatlarla

Üstün Dokuma Banyo ve Yüz Kesesi: 32,50 TL'den başlayan fiyatlarla

Morfose Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml: 89,50 TL

Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml: 69,50 TL

Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml: 69,75 TL

Savon De Royal Şampuan 500 ml + Duş jeli 500 ml: 129 TL

Ledolet Uzaktan Kumandalı ve 9W Led Ampuller: 59,50 TL'den başlayan fiyatlarla

Lionesse Renkli Kişisel Bakım Seti: 45 TLBolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

Gıda ve Mutfak Ürünleri

Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 269 TL

Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139 TL

Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr: 179 TL

Bahçıvan Rende Mozzarella 125 gr: 39,50 TL

Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 gr: 87,50 TL

Kuşadası Manda ve Keçi Tereyağı 200 gr: 89 TL

İçim Çilekli Kefir 1 Litre: 44,50 TL

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre: 34,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg: 185 TL

Duru Başbaşı Bulgur 1 Kg: 27,50 TL

Superfresh Mantı 1 Kg: 79,50 TL

Superfresh Pizza Tost 200 gr: 35 TL

Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg: 79,50 TL

Akdo Dondurma Sade 680 ml: 90 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL

Gülsan Tahin 1000 gr: 125 TL

Tariş Pekmez Çeşitleri 1300 gr: 87,50 TLBolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

# çocuk

16 Mar 2024 - 20:00 Bolu- Ekonomi

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