16 Mar 2024 - 20:00 - Ekonomi

Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

19 Mart 2024'ten itibaren Bolu BİM mağazalarında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu, mutfaktan giyime, temizlikten kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. İşte detaylı fiyat listesiyle birlikte Bolu BİM'de bu hafta sizleri bekleyen fırsatlar!