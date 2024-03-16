Bolu BİM'ler de 19 Mart 2024 mutfak gereçlerinden giyime büyük indirimler!

Bebek Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketleri: 262,50 TL
Pofu Tuvalet Kağıdı: 125 TL
Pofu Kağıt Havlu: 79,50 TL
Kanz Islak Havlu: 22,50 TL
Yumoş Jet Fresh Giysi Spreyi 200 ml: 65 TL
Omo Cold Power Sık Yıkananlar 2470 ml: 129 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre: 58,50 TL
Vanish Leke Çıkarıcı 1800 ml: 125 TL
Happy Clean Selülozik Sünger: 25 TL
Bella Sıvı Sabun: 12,50 TL
Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre: 69,50 TL
Giyim ve Aksesuarlar
Comfor Family Kadın Sporcu Tayt: 72,50 TL
Seher Yıldızı Kadın/Erkek Atlet: 45 TL
Casilli Kadın Taş Detaylı Sütyen: 159 TL
Seher Yıldızı Erkek Boxer: 45 TL
Elite Life Kadın Boxer: 45 TL
Elite Life Destekli İç Çamaşır Büstiyer: 65 TL
Casilli Kadın Slip: 39 TL
Dantelli Kadın Bato: 48,50 TL
Tutku Bikini Slip: 25 TL
Seher Yıldızı Bato: 29,50 TL
Çocuk Soket Çorap: 15 TL
Comfort Family Kadın/Erkek Nope Soket Çorap: 22,50 TL
Comfort Family Kadın Soket Çorap 7'li: 82,50 TL
Penti Çocuk Külotlu Çorap: 39,50 TL
Kadın Patik Çorap 3'lü: 49,50 TL
Kadın Soket Çorap: 19,75 TL
Seyahat ve Kişisel Bakım Ürünleri
Seyahat Çantası (Çeşitli Boyutlar): 99 TL'den başlayan fiyatlarla
Üstün Dokuma Banyo ve Yüz Kesesi: 32,50 TL'den başlayan fiyatlarla
Morfose Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml: 89,50 TL
Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml: 69,50 TL
Unibaby Bebek Şampuanı 900 ml: 69,75 TL
Savon De Royal Şampuan 500 ml + Duş jeli 500 ml: 129 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı ve 9W Led Ampuller: 59,50 TL'den başlayan fiyatlarla
Lionesse Renkli Kişisel Bakım Seti: 45 TL
Gıda ve Mutfak Ürünleri
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 269 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 139 TL
Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr: 179 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella 125 gr: 39,50 TL
Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 4x250 gr: 87,50 TL
Kuşadası Manda ve Keçi Tereyağı 200 gr: 89 TL
İçim Çilekli Kefir 1 Litre: 44,50 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre: 34,50 TL
Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg: 185 TL
Duru Başbaşı Bulgur 1 Kg: 27,50 TL
Superfresh Mantı 1 Kg: 79,50 TL
Superfresh Pizza Tost 200 gr: 35 TL
Feast İnce Çıtır Patates 1 Kg: 79,50 TL
Akdo Dondurma Sade 680 ml: 90 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL
Gülsan Tahin 1000 gr: 125 TL
Tariş Pekmez Çeşitleri 1300 gr: 87,50 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.