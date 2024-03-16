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Karadeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…

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Batı Karadeniz’de hamsinin yerini istavrit ve mezgit aldı. Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Çorum’da Karadeniz’den çıkan hamsiyi bekleyen vatandaş, 2024 Ramazan’da bol bol istavrit ve mezgit yiyecek…

Karadeniz’de hamsinin yerini onlar aldı… mask
Karadeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…
Karadeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…
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Batı Karadeniz Bölgesi’nde Karadeniz’den çıkacak hamsiyi bekleyen Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Çorum halkı, denizden çıkan mezgit ve istavrit ile sofralarını şenlendirecek.

Zonguldak'ta Ramazan ayıyla birlikte tezgahlarda yerini alan istavrit ve mezgit, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İstavrit 60 TL, mezgit 100 TL'den satılırken, tirsi de 50 TL'ye alıcı buluyor. Balıkçılar denize dönüş yaptı, tezgahlar şenlendi.

Ramazan ayında balık tezgahları şenlendi

Karadeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…

Zonguldak'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, ilk günlerde sessizliğe bürünen balık tezgahları, balıkçıların denize dönmesiyle yeniden canlandı. İlk günlerde balık bulmakta zorlanan vatandaşlar, balıkçıların tekrar denize açılmasıyla birlikte tezgahlarda çeşit çeşit balıklarla karşılaştı.

İstavrit ve mezgit fiyatlarıKaradeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…

Bu dönemde, özellikle istavrit ve mezgit balıkları dikkat çekiyor. İstavrit, uygun fiyatıyla öne çıkarken, 60 TL'den satışa sunuluyor. Mezgit ise lezzetiyle ve biraz daha yüksek fiyatıyla, 100 TL'den balıkseverlerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, tirsi balığı da 50 TL gibi cazip bir fiyatla alıcı buluyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği balıklarKaradeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…

İstavritin uygun fiyatı, Ramazan ayında ekonomik olarak balık tüketmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Mezgit ve tirsi gibi diğer balık çeşitleri de lezzetleriyle ve makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Balıkçı tezgahları, çeşitlilik ve uygun fiyatlarla vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Balık çeşitliliğinde bu yılın durumu

Balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, bu yılın balık çeşitliliği açısından zengin olmadığını belirtiyor. Palamut, çinekop ve barbun gibi bazı balık türlerinin bu sezon pek görülmediğini, ancak hamsinin kısa bir süreliğine bol olduğunu ifade ediyor. Buna rağmen, istavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklarla vatandaşların balık ihtiyacının karşılandığını vurguluyor.

Balıkçıların Ramazan ayındaki beklentileriKaradeniz’de hamsinin yerini onlar aldı…

Ramazan ayında ilk günlerde balığa olan ilginin düşük olması, yıllardır balıkçılar tarafından gözlemlenen bir durum. Ancak, ayın ilerleyen günlerinde balığa olan talebin arttığı ve tezgahların canlandığı belirtiliyor. Balıkçılar, Ramazan boyunca ve sonrasında da denize açılarak, tezgahları taze balıklarla doldurmayı hedefliyor.

Zonguldak'ta balık tüketimi

Zonguldak'ta Ramazan ayı, balık tüketiminin arttığı dönemlerden biri. Vatandaşlar, iftar sofralarını çeşitlendirmek ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını sürdürmek için balığı tercih ediyor. İstavrit, mezgit ve tirsi gibi balıklar, hem lezzetleri hem de uygun fiyatlarıyla Ramazan ayında ön plana çıkıyor.

16 Mar 2024 - 19:00 - Güncel

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