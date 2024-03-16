13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta durum

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin üzerinden 13 ay geçti ancak Kahramanmaraş'ta beklenen değişim henüz gerçekleşmedi. Şehir merkezinden alınan dron görüntüleri, inşaat çalışmalarının devam ettiğini ancak büyük bir ilerleme kaydedilmediğini ortaya koyuyor.

İnşaat çalışmaları ve vatandaşların beklentileri

Ramazan ayında dahi süren inşaat çalışmaları, vatandaşların sabrını zorluyor. Konut ve iş yerlerinin yapımının hızlanmasını isteyen Kahramanmaraş halkı, şehrin bir an önce eski haline dönmesini ve depremin izlerinin silinmesini umuyor.

Şehir tasarımı ve yeniden yapılanma çabaları

Depremin ardından başlatılan şehir tasarım projesi kapsamında, bazı bölgelerde çalışmalar yapılıyor. Ancak vatandaşlar, çalışmaların genel olarak yavaş ilerlediğini ve şehrin birçok noktasının hala depremin derin izlerini taşıdığını belirtiyor.

Depremzedelerin sesleri

Rukiye Çelik ve Ökkeş Çolak gibi depremzedeler, devletin çabalarını takdir ederken, sürecin hızlanmasını ve şehrin daha güzel bir hale getirilmesini istiyor. Rüstem Telli ise, seçimlerin ardından da inşaat çalışmalarının aynı hızda devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kahramanmaraş'ın yeniden inşası

Şehrin yeniden inşası, sadece fiziksel yapıların dikilmesinden ibaret değil. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, sosyal ve ekonomik yapıyı güçlendirecek bir dönüşümü de içeriyor. Bu süreçte, halkın beklentileri ve sabrı, yönetim tarafından dikkate alınmalı.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, zorlu bir süreç olarak devam ediyor. Vatandaşların umutları ve devletin çabaları birleştiğinde, şehrin eski güzelliklerine kavuşması ve daha da güçlenerek ayağa kalkması mümkün görünüyor. Bu süreçte, herkesin ortak dileği, Kahramanmaraş'ın daha hızlı ve etkili bir şekilde yeniden inşa edilmesi.