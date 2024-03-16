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13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni derinden yaralayan 6 Şubat depremi üzerinden 13 ay geçmesine rağmen şehirde çekilen dron görüntülerinde ne yazık ki hala değişen pek de bir şey olmadığı görüldü… Sürecin yavaş ilerlediği görülen Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, çalışmaların hızlanmasını istiyor…

13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok! mask
13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!
13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!
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Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta durum

6 Şubat'ta yaşanan yıkıcı depremin üzerinden 13 ay geçti ancak Kahramanmaraş'ta beklenen değişim henüz gerçekleşmedi. Şehir merkezinden alınan dron görüntüleri, inşaat çalışmalarının devam ettiğini ancak büyük bir ilerleme kaydedilmediğini ortaya koyuyor.13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

İnşaat çalışmaları ve vatandaşların beklentileri

Ramazan ayında dahi süren inşaat çalışmaları, vatandaşların sabrını zorluyor. Konut ve iş yerlerinin yapımının hızlanmasını isteyen Kahramanmaraş halkı, şehrin bir an önce eski haline dönmesini ve depremin izlerinin silinmesini umuyor.

13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

Şehir tasarımı ve yeniden yapılanma çabaları

Depremin ardından başlatılan şehir tasarım projesi kapsamında, bazı bölgelerde çalışmalar yapılıyor. Ancak vatandaşlar, çalışmaların genel olarak yavaş ilerlediğini ve şehrin birçok noktasının hala depremin derin izlerini taşıdığını belirtiyor.13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

Depremzedelerin sesleri

Rukiye Çelik ve Ökkeş Çolak gibi depremzedeler, devletin çabalarını takdir ederken, sürecin hızlanmasını ve şehrin daha güzel bir hale getirilmesini istiyor. Rüstem Telli ise, seçimlerin ardından da inşaat çalışmalarının aynı hızda devam etmesi gerektiğini vurguluyor.13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

Kahramanmaraş'ın yeniden inşası

Şehrin yeniden inşası, sadece fiziksel yapıların dikilmesinden ibaret değil. Vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, sosyal ve ekonomik yapıyı güçlendirecek bir dönüşümü de içeriyor. Bu süreçte, halkın beklentileri ve sabrı, yönetim tarafından dikkate alınmalı.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, zorlu bir süreç olarak devam ediyor. Vatandaşların umutları ve devletin çabaları birleştiğinde, şehrin eski güzelliklerine kavuşması ve daha da güçlenerek ayağa kalkması mümkün görünüyor. Bu süreçte, herkesin ortak dileği, Kahramanmaraş'ın daha hızlı ve etkili bir şekilde yeniden inşa edilmesi.13 ay geçti ama… Hala değişen bir şey yok!

# Yaşam

16 Mar 2024 - 21:00 Kahramanmaraş- Güncel

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