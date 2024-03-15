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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki mücadelesinde Yunan rakibiyle kozlarını paylaşacak. Turnuvanın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu! mask
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin heyecan dolu çeyrek ve yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Avrupa futbolunun üç numaralı en büyük turnuvası olarak kabul edilen bu organizasyonda, çeyrek finalde Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos olarak belirlendi. Bu kritik eşleşme, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki mücadelesinde yeni bir sayfa açıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

Avrupa arenasında Türk-Yunan kapışması

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile eşleşmesi, Türk ve Yunan futbol takımları arasındaki tarihi rekabeti bir kez daha sahneye taşıyor. Sarı-lacivertliler, ilk maçta rakibinin sahasına konuk olacak, ardından İstanbul'daki rövanşta taraftarının önüne çıkacak. Bu müsabakalar, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

Yarı finalde kimler var?

Fenerbahçe, Olympiakos engelini aşması durumunda, Avrupa Konferans Ligi'nin diğer büyük eşleşmesi olan Aston Villa - Lille maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu, sarı-lacivertliler için tarihi bir başarı olabilir. Aynı zamanda, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale yükselme yolunda önemli bir adım atacaklar.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dorukta

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 11 Nisan'da başlayacak ve rövanşlar 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final mücadeleleri ise 2 Mayıs'ta start alacak ve 9 Mayıs'ta tamamlanacak. Bu yılki turnuvanın finali, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bir mücadeleye sahne olacak. Final, 29 Mayıs'ta Atina'daki tarihi Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek ve Avrupa'nın üç numaralı kulüp turnuvasının şampiyonu burada belirlenecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde yer alan diğer eşleşmeler şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)

Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finalinde rakibi belli oldu!

Yarı final için belirlenen potansiyel eşleşmeler

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

Bu eşleşmeler, turnuvanın geri kalan bölümü için heyecanı artırıyor ve futbolseverlere unutulmaz anlar vaat ediyor.

# VAR, Türk

15 Mar 2024 - 17:05 İstanbul- Spor

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