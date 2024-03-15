Hatay yüreğiyle kazandı: Volkan Demirel'e fahri hemşerilik onuru

6 Şubat'ta yaşanan ve Kahramanmaraş merkezli olarak Hatay'da büyük yıkıma neden olan depremler, binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu felaketin ardından tüm Türkiye ve dünya Hatay için seferber olurken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrıları hafızalarda yer etti. Deprem felaketinin ardından sergilediği üstün dayanışma ve yardımseverlik ruhuyla tanınan Demirel, bu davranışlarıyla herkesin takdirini topladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden anlamlı karar

Hatay'ın yaralarını sarmaya çalışan ve depremzede vatandaşlar için yoğun çaba sarf eden Volkan Demirel, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısında özel bir onura layık görüldü. Meclis, Demirel'e fahri hemşerilik beratı verilmesine oy birliğiyle karar verdi. Bu anlamlı karar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından yapılan duygusal bir törenle Volkan Demirel'e iletildi. Başkan Savaş, bu özel anı sosyal medya hesabından “Volkan Demirel artık bir Hataylı” ifadeleriyle paylaşarak, Demirel'in Hatay için yaptıklarının unutulmayacağını vurguladı.

Hatay ve Volkan Demirel arasında güçlü bir bağ

Volkan Demirel, fahri hemşerilik beratını alırken duygusal anlar yaşadı. Hatay için gözyaşı döktüğü o anların, şimdi kendisine bu onuru getirdiğini belirten Demirel, Hatay halkına ve belediye meclisine teşekkürlerini iletti. Hatay'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Demirel, bu onuru her zaman gururla taşıyacağını ifade etti.

Deprem felaketinin ardından gösterdiği üstün çaba ve dayanışma ruhuyla Volkan Demirel, Hatay halkının kalbinde özel bir yere sahip oldu. Fahri hemşerilik beratı, bu bağın bir göstergesi olarak Demirel'e verildi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve tüm Hatay halkı, Demirel'e minnettarlıklarını bu özel beratla ifade etmiş oldu.