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Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos arasındaki maçlar, Olympiakos nasıl bir takım?

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Fenerbahçe ve Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyor. İlk maç 11 Nisan'da Yunanistan'da, rövanş 18 Nisan'da Türkiye'de. Olympiakos'un Avrupa ve yerel lig başarıları, şampiyonluklar ve öne çıkan oyuncuları hakkında detaylar.

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos arasındaki maçlar, Olympiakos nasıl bir takım? mask
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos arasındaki maçlar, Olympiakos nasıl bir takım?
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Avrupa futbolunun prestijli sahnesinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Türkiye'nin köklü kulübü Fenerbahçe, bu önemli aşamada Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. İki takımın daha önceki buluşmaları, rekabetin ne denli çekişmeli olduğunu ortaya koyuyor. İlk karşılaşma 11 Nisan'da Olympiakos'un ev sahipliğinde, rövanş ise 18 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahasında olacak. Kazanan ekip, Aston Villa ile Lille arasındaki mücadelenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos arasındaki maçlar, Olympiakos nasıl bir takım?

İki takım arasındaki rekabetin kökleri

Fenerbahçe ve Olympiakos, Avrupa arenasında daha önce iki kez mücadele etti. 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan ekiplerden Olympiakos, her iki maçta da üstünlük sağlayarak galibiyetle ayrıldı.

Olympiakos’un Avrupa ve yerel ligdeki performansı

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda yer aldığı sezonda West Ham United, Freiburg ve Baska Topola ile mücadele etti ve grup üçüncüsü olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etti. Maccabi Tel Aviv karşısında ilk maçı kaybeden Yunan ekibi, rövanşta muhteşem bir geri dönüş yaparak çeyrek finale yükseldi. Yunanistan Süper Ligi'nde ise normal sezonu üçüncü sırada tamamladı ve Şampiyonluk Turu'nda mücadelesine devam ediyor.

Olympiakos’un şampiyonluk geleneği ve golcüleri

Yunan futbolunun en başarılı takımlarından biri olan Olympiakos, 47 kez ile en fazla şampiyonluk yaşayan ekip unvanını taşıyor. Takımın en golcü oyuncusu Ayoub El Kaabi, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Ayrıca, tecrübeli forvet Stevan Jovetic ve Chiquinho gibi değerli oyuncular da kadroda yer alıyor.

Olympiakos’un tecrübeli teknik direktörü

Olympiakos'un başında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşayan Jose Luis Mendilibar bulunuyor. 2024 Şubat'ında göreve başlayan İspanyol teknik adam, takımın başarısı için önemli bir faktör olarak görülüyor.

Mücadelenin arenası ve finalin ev sahibi

Olympiakos, maçlarını 1896 yılında açılan ve 32,115 kişilik kapasiteye sahip Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ise, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek, bu da organizasyona ayrı bir anlam katıyor.

# Türkiye

15 Mar 2024 - 17:44 İstanbul- Spor

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