GSB Bakanı Osman Aşkın Bak Bolu’ya geliyor

Bolu'ya Bakanlık desteği

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. 16 Mart Cumartesi günü şehre gelecek olan Bakan Bak, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'a seçim sürecinde destek olacak ve şehrin gelişimi için kritik görüşmeler yapacak.

Valilik ziyareti ve stratejik toplantılar

Bakan Bak'ın Bolu programı, saat 11.00'de Bolu Valiliği ziyareti ile başlayacak. Ardından, valilik toplantı salonunda gerçekleştirilecek yatırım değerlendirme toplantısında, Bolu'nun geleceğine yön verecek projeler ele alınacak. Bu toplantı, şehrin kalkınması için önemli adımların atılmasına zemin hazırlayacak.

Spor camiası ile buluşma

Saat 12.00'de Bakan Bak, Boluspor Kulübü Yönetimi, ASKF temsilcileri ve sporcularla bir araya gelecek. Bu buluşma, Bolu'nun spor altyapısının güçlendirilmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına önemli bir fırsat sunuyor.

Esnaf Ziyareti

Şehrin Nabzını Tutmak Bakan Bak ve AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, öğle sonrası esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Saat 13.30'da başlayacak bu ziyaret, şehrin ekonomik yapısı ve esnafın beklentileri hakkında doğrudan bilgi alınmasını sağlayacak.

İstanbul'a Dönüş

Yoğun bir programın ardından Bakan Bak, Bolu'daki ziyaretlerini tamamlayıp İstanbul'a dönecek. Bu ziyaret, Bolu'nun gelişimi için atılacak adımların belirlenmesinde önemli bir kilometre taşı olacak.