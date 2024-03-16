Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

Sporun birleştirici ruhu ve fair play anlayışı, geçtiğimiz hafta Boluspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında yeniden gündeme geldi. Boluspor'un kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın, maçın ardından sergilediği anlayış ve olgunluk, her iki takım taraftarlarının takdirini topladı.

Maç sonu örnek davranış

Boluspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaptığımız “Kaptan Akbaba’dan fair play örneği” haberi sonrası, kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın taraftarlarına yönelik sözleri, spor dünyasında geniş yankı buldu. Akbaba, galibiyetin ardından taraftarları tribüne çağırırken, "Giresunspor'un durumu belli, daha çok onların üstüne gitmeye gerek yok. Hep birlikte alkışlayalım gidelim, ayıp olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sahadaki rekabetin ötesinde bir spor ahlakının ve karşılıklı saygının güzel bir örneğini teşkil etti.

Giresunspor Başkanı'ndan tebrik telefonu

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın bu olgun davranışı, Giresunspor camiasında da büyük takdir topladı. Giresunspor Başkanı Nahit Yamak, Akbaba'yı bizzat telefonla arayarak teşekkür etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yamak, "Düşünceleriniz ve konuşmalarınız camiamızda bizi mutlu etti. Zor şartlar altında sahaya çıkıyoruz. İlk defa senin gibi bir kaptandan böyle sözler duyduk. Ben Giresunspor Başkanı olarak sana çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Teşekkür sadece telefonda kalmadı

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, X uygulaması üzerinden attığı tweette, telefon görüşmesinin yanı sıra sergilenen centilmen tutum için Boluspor takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'ya ve Boluspor camiasına sosyal medyadan da teşekkür etti.

Geçtiğimiz hafta oynadığımız Boluspor müsabakası sonunda takımımıza karşı göstermiş olduğu centilmence tutum dolayısıyla Boluspor takım kaptanı Çaglar Şahin Akbaba'ya ve Boluspor camiasına teşekkür ediyorum. — Nahid Yamak (@nryamak) March 14, 2024

Sporun birleştirici gücü

Bu örnek davranış, sporun sadece bir yarışmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda birliktelik, saygı ve fair play ruhunu da barındırdığını gösterdi. Taraflar arası rekabetin, dostluk ve karşılıklı saygı ile birleşebileceğinin altını çizen bu hareket, spor camiasında geniş çapta olumlu tepkiler aldı.