16 Mar 2024 - 14:01- Spor G:

Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

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Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın Giresunspor maçı sonrası fair play ruhuyla sergilediği davranış, Giresunspor Başkanı Nahit Yamak’ın tebriğiyle taçlandı. Sporun birleştirici gücüne örnek bir hareket.

Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür
Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür
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Sporun birleştirici ruhu ve fair play anlayışı, geçtiğimiz hafta Boluspor ile Giresunspor arasında oynanan karşılaşma sonrasında yeniden gündeme geldi. Boluspor'un kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın, maçın ardından sergilediği anlayış ve olgunluk, her iki takım taraftarlarının takdirini topladı.

Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

Maç sonu örnek davranış

Boluspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından yaptığımız “Kaptan Akbaba’dan fair play örneği” haberi sonrası, kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın taraftarlarına yönelik sözleri, spor dünyasında geniş yankı buldu. Akbaba, galibiyetin ardından taraftarları tribüne çağırırken, "Giresunspor'un durumu belli, daha çok onların üstüne gitmeye gerek yok. Hep birlikte alkışlayalım gidelim, ayıp olur" ifadelerini kullandı. Bu sözler, sahadaki rekabetin ötesinde bir spor ahlakının ve karşılıklı saygının güzel bir örneğini teşkil etti.
Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

Giresunspor Başkanı'ndan tebrik telefonu

Boluspor Kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'nın bu olgun davranışı, Giresunspor camiasında da büyük takdir topladı. Giresunspor Başkanı Nahit Yamak, Akbaba'yı bizzat telefonla arayarak teşekkür etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yamak, "Düşünceleriniz ve konuşmalarınız camiamızda bizi mutlu etti. Zor şartlar altında sahaya çıkıyoruz. İlk defa senin gibi bir kaptandan böyle sözler duyduk. Ben Giresunspor Başkanı olarak sana çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

Teşekkür sadece telefonda kalmadı

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, X uygulaması üzerinden attığı tweette, telefon görüşmesinin yanı sıra sergilenen centilmen tutum için Boluspor takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba'ya ve Boluspor camiasına sosyal medyadan da teşekkür etti.

Sporun birleştirici gücü

Bu örnek davranış, sporun sadece bir yarışmadan ibaret olmadığını, aynı zamanda birliktelik, saygı ve fair play ruhunu da barındırdığını gösterdi. Taraflar arası rekabetin, dostluk ve karşılıklı saygı ile birleşebileceğinin altını çizen bu hareket, spor camiasında geniş çapta olumlu tepkiler aldı.

Giresunspor başkanı Nahit Yamak’tan Boluspor’a ve Kaptan Çağlar Şahin Akbaba’ya teşekkür

 

# Boluspor, Giresunspor, Çağlar Şahin Akbaba, Nahit Yamak

16 Mar 2024 - 14:01 Bolu- Spor

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