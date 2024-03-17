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Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

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Trendyol 1.Lig 27. Hafta karşılaşmasında Boluspor bugün deplasmanda Bodrum FK’ya konuk oluyor. Bodrum FK-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler mask
Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler
Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler
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Trendyol 1.Lig 27. Haftasında Boluspor, deplasmanda Bodrum İlçe Stadyumu’nda, Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Bugün saat 13:30'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Mücadelenin hakem kadrosu

Bu önemli maçta hakem Alpaslan Şen düdük çalacak. Yardımcı hakemler ise Erkan Akbulut ve Kürşathan Akın olarak belirlendi.

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Bodrum FK ve Boluspor 4. Randevuda

Trendyol 1. Lig'in nefes kesen mücadelesinde Bodrum FK ve Boluspor, 4. kez karşı karşıya geliyor. Geride bıraktığımız 3 maçta Bodrum FK'nın 2 galibiyetle öne çıkmasına karşın, Boluspor'un da 1 zaferle direnç gösterdiği bu rekabette, her iki takım da üstünlük kurma peşinde. İlk yarıda Bolu'da oynanan maçı 2-1'lik skorla Boluspor kazanarak, rekabetteki dengeyi korumuştu.

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Ligdeki durum ve takımların hedefleri

Bodrum FK, son üç maçında galibiyet yüzü göremese de, 43 puanla 5. sırada yer alarak play-off umutlarını sürdürüyor. Diğer yandan, son dokuz maçında sadece bir kez mağlup olan Boluspor ise 42 puanla hemen rakibinin arkasında bulunuyor. Bu karşılaşma, sıralamadaki yerlerini etkileyecek önemli bir dönüm noktası olacak. Kazanan takım, ligde üst sıralara tırmanışını hızlandıracak.

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Bodrum FK’da son dakika gelişmeleri

Bodrum FK'da cezaları sona eren önemli isimler Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer, teknik direktör İsmet Taşdemir'in tercihleri doğrultusunda sahada yer alabilecek. Taşdemir, daha önce kırmızı kart görmesi nedeniyle Bandırmaspor maçında takımını yalnız bırakmıştı ancak bu önemli karşılaşmada takımının başında olacak. Bununla birlikte, Bodrum FK'da stoper Süleyman Özdamar'ın sakatlığı ve golcü Celal Dumanlı'nın kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği belirtildi. Ek olarak, Bodrum FK, taraftar desteğinden yoksun olarak bu kritik maçta mücadele edecek.

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Bodrum FK ve Boluspor’un muhtemel ilk 11’leri

Bodrum FK’nın muhtemel ilk 11’i: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Ahmet, Brazao, Mohammed, Gökdeniz, Kenan, Haqi

Boluspor’un muhtemel ilk 11’i: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, İshak, Jefferson, D. Avramovski, Ercan, Tunahan, Gigic, Oğuz Kağan

Bodrum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

# Trendyol 1.Lig

17 Mar 2024 - 11:06 Muğla/ Bodrum- Spor

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