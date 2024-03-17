Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tarlaya yuvarlandı

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolu Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İsmail M. idaresindeki 14 ACM 834 plakalı otomobil Tepe Karakolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Tarlada yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü İsmail M. yaralandı.
Yaralı sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkartılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Tarlaya uçan otomobil ise traktörle çekilerek tarladan çıkarıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.