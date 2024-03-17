4 Katlı Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Kaygana Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın çatı katındaki bacada yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmadığı kaydedildi. Apartman sakini Rafet Burukoğlu ise yangının baca içindeki kurumların tutuşması sonucu çıktığını ifade etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.