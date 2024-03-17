Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodları ve büyüme belirtileri
Lenf nodları, vücudun savunma mekanizmasında kritik bir role sahiptir. Normal şartlarda 1 santimden küçük olan bu nodlar, 2 santim ve üzerine çıktığında patolojik olarak kabul edilir. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Kurnaz'a göre, lenf nodu büyümesi her zaman ciddi hastalıkların bir göstergesi değildir. Ancak, büyüme, sabitlik ve sertlik kanser belirtisi olabilir.
Lenfoma ve kanser riski
Lenf nodu büyümesinin arkasında yatan nedenler çeşitlidir. Enfeksiyonlar, lenfoma, kanser ve romatizmal hastalıklar gibi durumlar lenf nodlarının büyümesine sebep olabilir. Doç. Dr. Kurnaz, özellikle ağrısız ve lastik kıvamındaki lenf nodu büyümelerinin lenfoma belirtisi olabileceğini belirtirken, enfeksiyon kaynaklı büyümelerin genellikle hassas ve ağrılı olduğunu vurguluyor.
Enfeksiyon kaynaklı büyümeler
Lenf nodu büyümesine neden olan enfeksiyonlar arasında EBV/CMV virüsleri, HIV, tüberküloz ve kedi tırmığı hastalığı gibi durumlar bulunmaktadır. Bu tür enfeksiyonlar, lenf nodlarında hassasiyet ve ağrıya yol açabilir. Doç. Dr. Kurnaz, bu belirtilerin yanı sıra ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi ek semptomların da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.
Teşhis yöntemleri
Lenf nodu büyümesinin teşhisi için fizik muayene önemli bir ilk adımdır. Doç. Dr. Kurnaz, büyümenin karakterini belirlemek için uygun görüntüleme yöntemlerinin ve gerekirse lenf nodu biyopsisinin yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemlerle, büyümenin nedeni netleştirilerek uygun tedavi planı oluşturulabilir.
Doktora başvuru ve tedavi süreci
Lenf nodu büyümesi fark edildiğinde, en kısa sürede bir doktora başvurmak önemlidir. Doç. Dr. Kurnaz, bazı durumlarda büyümenin sadece takip edilmesi gerekebileceğini, ancak bazı vakalarda ileri tetkik ve tedavinin gerekli olabileceğini vurguluyor. Bu süreç, büyümenin nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bu bilgiler ışığında, lenf nodu büyümesi fark edildiğinde hemen en kötü senaryoyu düşünmek yerine, detaylı bir muayene ve gerekli tetkiklerle durumun netleştirilmesi önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.