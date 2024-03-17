17 Mar 2024 - 14:00- Sağlık G:

Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

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Lenf nodu büyümesinin nedenleri, belirtileri ve teşhis yöntemleri hakkında detaylı bilgi. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Kurnaz'dan lenf nodu büyümesi ve lenf kanseri hakkında önemli açıklamalar yaptı, haberimizde...

Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu? mask
Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?
Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?
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Lenf nodları ve büyüme belirtileri

Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodları, vücudun savunma mekanizmasında kritik bir role sahiptir. Normal şartlarda 1 santimden küçük olan bu nodlar, 2 santim ve üzerine çıktığında patolojik olarak kabul edilir. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Kurnaz'a göre, lenf nodu büyümesi her zaman ciddi hastalıkların bir göstergesi değildir. Ancak, büyüme, sabitlik ve sertlik kanser belirtisi olabilir.

Lenfoma ve kanser riski

Lenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodu büyümesinin arkasında yatan nedenler çeşitlidir. Enfeksiyonlar, lenfoma, kanser ve romatizmal hastalıklar gibi durumlar lenf nodlarının büyümesine sebep olabilir. Doç. Dr. Kurnaz, özellikle ağrısız ve lastik kıvamındaki lenf nodu büyümelerinin lenfoma belirtisi olabileceğini belirtirken, enfeksiyon kaynaklı büyümelerin genellikle hassas ve ağrılı olduğunu vurguluyor.

Enfeksiyon kaynaklı büyümelerLenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodu büyümesine neden olan enfeksiyonlar arasında EBV/CMV virüsleri, HIV, tüberküloz ve kedi tırmığı hastalığı gibi durumlar bulunmaktadır. Bu tür enfeksiyonlar, lenf nodlarında hassasiyet ve ağrıya yol açabilir. Doç. Dr. Kurnaz, bu belirtilerin yanı sıra ateş, gece terlemesi ve kilo kaybı gibi ek semptomların da dikkate alınması gerektiğini ifade ediyor.

Teşhis yöntemleriLenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodu büyümesinin teşhisi için fizik muayene önemli bir ilk adımdır. Doç. Dr. Kurnaz, büyümenin karakterini belirlemek için uygun görüntüleme yöntemlerinin ve gerekirse lenf nodu biyopsisinin yapılması gerektiğini belirtiyor. Bu yöntemlerle, büyümenin nedeni netleştirilerek uygun tedavi planı oluşturulabilir.

Doktora başvuru ve tedavi süreciLenf nodlarındaki büyüme kanser mi, başka bir durum mu?

Lenf nodu büyümesi fark edildiğinde, en kısa sürede bir doktora başvurmak önemlidir. Doç. Dr. Kurnaz, bazı durumlarda büyümenin sadece takip edilmesi gerekebileceğini, ancak bazı vakalarda ileri tetkik ve tedavinin gerekli olabileceğini vurguluyor. Bu süreç, büyümenin nedenine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu bilgiler ışığında, lenf nodu büyümesi fark edildiğinde hemen en kötü senaryoyu düşünmek yerine, detaylı bir muayene ve gerekli tetkiklerle durumun netleştirilmesi önem taşımaktadır.

# yol, tedavi

17 Mar 2024 - 14:00 - Sağlık

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