Bolu’da mahkumların sofrası şenlenecek

Bolu'da mahkumlar için sağlıklı beslenme hamlesi
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Kurum, mahkumların diyetine bol miktarda beyaz et eklemeyi planlıyor, bu kapsamda büyük bir ihaleye çıkıyor.
Tavuk eti ihalesi kapıda
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, kaliteli ve sağlıklı tavuk eti temini için ihale düzenleyecek. İhale, kurumun beslenme kalitesini artırma ve mahkumların sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlama hedefini destekleyecek.
İhale tarihi ve şartları
İhale, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Satın Alma Biriminde gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak firmalardan, sipariş edilen ürünleri belirlenen tarihte teslim etmeleri bekleniyor.
91 gün sürecek teslimat süreci
Kazanan firma veya firmalar, ihale sonucu belirlenen şartlar çerçevesinde, 91 gün boyunca sipariş edilen tavuk etlerini zamanında ve eksiksiz olarak kuruma teslim etmekle yükümlü olacak. Bu süreç, kurumun düzenli ve sağlıklı beslenme programını destekleyecek.
Zamanında teslimatın önemi
Bu ihalede vurgulanan en önemli noktalardan biri, teslimatların zamanında yapılması gerekliliğidir. Zamanında teslimat, mahkumların beslenme programlarının aksamadan devam etmesi için kritik öneme sahiptir.
Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bu adımı, mahkumların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına ve genel yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayacak. Kurum, bu ihale ile hem sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor hem de mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.