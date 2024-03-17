Bolu’da mahkumların sofrası şenlenecek

Bolu'da mahkumlar için sağlıklı beslenme hamlesi

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, mahkumların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Kurum, mahkumların diyetine bol miktarda beyaz et eklemeyi planlıyor, bu kapsamda büyük bir ihaleye çıkıyor.

Tavuk eti ihalesi kapıda

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu, kaliteli ve sağlıklı tavuk eti temini için ihale düzenleyecek. İhale, kurumun beslenme kalitesini artırma ve mahkumların sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlama hedefini destekleyecek.

İhale tarihi ve şartları

İhale, 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.30'da Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun Satın Alma Biriminde gerçekleştirilecek. İhaleye katılacak firmalardan, sipariş edilen ürünleri belirlenen tarihte teslim etmeleri bekleniyor.

91 gün sürecek teslimat süreci

Kazanan firma veya firmalar, ihale sonucu belirlenen şartlar çerçevesinde, 91 gün boyunca sipariş edilen tavuk etlerini zamanında ve eksiksiz olarak kuruma teslim etmekle yükümlü olacak. Bu süreç, kurumun düzenli ve sağlıklı beslenme programını destekleyecek.

Zamanında teslimatın önemi

Bu ihalede vurgulanan en önemli noktalardan biri, teslimatların zamanında yapılması gerekliliğidir. Zamanında teslimat, mahkumların beslenme programlarının aksamadan devam etmesi için kritik öneme sahiptir.

Sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bu adımı, mahkumların sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına ve genel yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayacak. Kurum, bu ihale ile hem sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor hem de mahkumların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.