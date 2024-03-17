Telefonun bataryası bir anda patlayıverdi!

Tehlikeli anlar güvenlik kamerasında

Çankırı, Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir teknik serviste yaşanan olay, cep telefonu kullanıcılarına ve teknik servis çalışanlarına kritik bir güvenlik dersi verdi. Tamir için bırakılan bir cep telefonunun bataryası, değişim işlemi sırasında aniden patladı ve alev aldı. Bu korkutucu an, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batarya değişimi sırasında patlama

Olay, bir müşterinin cep telefonunun bataryasını değiştirmek üzere teknik servise getirmesiyle başladı. Yeni batarya takıldıktan kısa bir süre sonra, eski batarya beklenmedik bir şekilde patladı. Patlama sonucu ortaya çıkan alevler, iş yerindeki herkesi şaşkına çevirdi.

Vatandaşlar panik içinde dışarı kaçtı

Patlamanın etkisiyle, teknik serviste bulunan vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir vatandaşın hızla dışarıya doğru koştuğu görülüyor. Diğer müşteriler ve çalışanlar da hızla tehlike alanından uzaklaştı.

Teknik servis çalışanından açıklama

Teknik servis personeli Gökhan Taşcı, yaşanan korkutucu olay hakkında açıklamalarda bulundu. Taşcı, standarda uygun bir şekilde yapılan pil değişiminin ardından eski pilin neden alev aldığını ve herkesin dükkanı nasıl boşaltmak zorunda kaldığını anlattı. Lityum pillerin hassasiyetine dikkat çeken Taşcı, bu tür pillerin yanlış müdahaleler sonucu kolayca patlayabileceğini vurguladı.

Lityum pil güvenliği uyarısı

Bu olay, cep telefonlarında kullanılan lityum pillerin potansiyel tehlikelerine dair önemli bir uyarı olarak öne çıkıyor. Lityum piller, iç yapısındaki sıvı nedeniyle, yanlış araçlarla müdahale edildiğinde veya kutupların kısa devre yapması durumunda alev alabiliyor. Bu, hem kullanıcılar hem de teknik servis çalışanları için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Güvenli batarya kullanımı ve değişimi

Cep telefonu bataryalarının değişimi ve kullanımı sırasında yaşanabilecek tehlikeler, bu olayla bir kez daha gündeme geldi. Kullanıcıların ve teknik servislerin, batarya değişimi gibi işlemleri yaparken maksimum dikkat göstermeleri ve güvenlik önlemlerine uyum sağlamaları gerektiği vurgulanıyor. Bu tür olayların önüne geçmek için, batarya değişimi ve atılması sırasında dikkatli olunması büyük önem taşıyor.