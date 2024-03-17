Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

Dörtdivan'da TOKİ paylaşımı üzerinden siyasi gerilim

Dörtdivan, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İlçe Başkanı Hilmi Gültekin'in, AK Partili Belediye Başkanı Hamza Efe'nin TOKİ ile ilgili sosyal medya paylaşımına sert tepki göstermesiyle siyasi bir gerilimin merkezi haline geldi. Gültekin, Efe'nin paylaşımını "beceriksizlik itirafı" olarak nitelendirdi.

MHP'den AK Parti yönetimine sert eleştiri

MHP Dörtdivan İlçe Başkanı Hilmi Gültekin, Belediye Başkanı Hamza Efe'nin, ilçenin uzun süredir devam eden TOKİ sorunlarına dair yaptığı açıklamaları eleştirdi. Gültekin, Efe'nin yönetimdeki beceriksizliği kabul ettiğini ve Dörtdivan'ın AK Parti tarafından kötü yönetildiğini iddia etti.

TOKİ projesindeki gecikmeler gündemde

Gültekin, Dörtdivan'da yaklaşık 10 yıldır tamamlanamayan ve "yılan hikayesine" dönüşen 8 blok 139 dairelik TOKİ sosyal konut projesine dikkat çekti. Efe'nin, projenin tapu devirlerinin kendi dönemlerinde yapıldığını belirtmesine rağmen, Gültekin bu durumu yetersiz bir başarı olarak görüyor.

"AK Partili Belediye Başkanı kendini inkar mı ediyor?"

Gültekin, Hamza Efe'nin, Dörtdivan'da son 15 yılda AK Parti'nin belediyeyi yönettiğini unuttuğunu ve sanki belediye başka bir partinin kontrolündeymiş gibi davrandığını öne sürdü. Gültekin, Efe'nin açıklamalarını, AK Parti'nin yönetim başarısızlığını kabul etmesi olarak yorumladı.

Dörtdivan'ın geleceği için çağrı

MHP İlçe Başkanı, Dörtdivan'ın daha fazla kaybedecek zamanının olmadığını belirterek, "Dörtdivan'ı bu beceriksizlerden kurtaracağız" diyerek iddialı bir çağrıda bulundu. Gültekin'in bu sözleri, ilçenin siyasi geleceği adına önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Dörtdivan siyasetinde yeni bir sayfa mı açılıyor?

Bu siyasi gerilim, Dörtdivan'da yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olabilir mi? MHP'nin eleştirileri ve AK Parti'nin savunması, ilçenin geleceği için belirleyici olacak. Dörtdivan halkı, bu tartışmaların sonucunu ve ilçelerinin nasıl yönetileceğini merakla bekliyor.