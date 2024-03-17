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Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

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MHP'den AK Partili Belediye Başkanı’na ağır TOKİ eleştirisi… Dörtdivan'da siyasi gerilim tırmanıyor: MHP İlçe Başkanı, AK Partili Belediye Başkanı'nın TOKİ projesi üzerinden yönetim beceriksizliğini eleştirdi. İddialar ve savunmalar, Dörtdivan'ın geleceği için siyasi bir dönüm noktası olabilir.

Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü! mask
Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!
Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!
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Dörtdivan'da TOKİ paylaşımı üzerinden siyasi gerilimDörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

Dörtdivan, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İlçe Başkanı Hilmi Gültekin'in, AK Partili Belediye Başkanı Hamza Efe'nin TOKİ ile ilgili sosyal medya paylaşımına sert tepki göstermesiyle siyasi bir gerilimin merkezi haline geldi. Gültekin, Efe'nin paylaşımını "beceriksizlik itirafı" olarak nitelendirdi.

MHP'den AK Parti yönetimine sert eleştiri

Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

MHP Dörtdivan İlçe Başkanı Hilmi Gültekin, Belediye Başkanı Hamza Efe'nin, ilçenin uzun süredir devam eden TOKİ sorunlarına dair yaptığı açıklamaları eleştirdi. Gültekin, Efe'nin yönetimdeki beceriksizliği kabul ettiğini ve Dörtdivan'ın AK Parti tarafından kötü yönetildiğini iddia etti.

TOKİ projesindeki gecikmeler gündemdeDörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

Gültekin, Dörtdivan'da yaklaşık 10 yıldır tamamlanamayan ve "yılan hikayesine" dönüşen 8 blok 139 dairelik TOKİ sosyal konut projesine dikkat çekti. Efe'nin, projenin tapu devirlerinin kendi dönemlerinde yapıldığını belirtmesine rağmen, Gültekin bu durumu yetersiz bir başarı olarak görüyor.

"AK Partili Belediye Başkanı kendini inkar mı ediyor?"

Gültekin, Hamza Efe'nin, Dörtdivan'da son 15 yılda AK Parti'nin belediyeyi yönettiğini unuttuğunu ve sanki belediye başka bir partinin kontrolündeymiş gibi davrandığını öne sürdü. Gültekin, Efe'nin açıklamalarını, AK Parti'nin yönetim başarısızlığını kabul etmesi olarak yorumladı.

Dörtdivan'ın geleceği için çağrıDörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

MHP İlçe Başkanı, Dörtdivan'ın daha fazla kaybedecek zamanının olmadığını belirterek, "Dörtdivan'ı bu beceriksizlerden kurtaracağız" diyerek iddialı bir çağrıda bulundu. Gültekin'in bu sözleri, ilçenin siyasi geleceği adına önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Dörtdivan siyasetinde yeni bir sayfa mı açılıyor?Dörtdivan'da siyasi fırtına: ‘Ortağız’ demedi açtı ağzını yumdu gözünü!

Bu siyasi gerilim, Dörtdivan'da yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olabilir mi? MHP'nin eleştirileri ve AK Parti'nin savunması, ilçenin geleceği için belirleyici olacak. Dörtdivan halkı, bu tartışmaların sonucunu ve ilçelerinin nasıl yönetileceğini merakla bekliyor.

# belediye, AK Parti

17 Mar 2024 - 14:30 Bolu/ Dörtdivan- Siyaset

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