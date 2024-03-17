2024 Yılında Tıp Alanında Büyük Sınav: TUS ve STS

2024 TUS ve STS: Tıp Alanında Heyecan Dorukta

Tıp dünyasının heyecanla beklediği gün yaklaşıyor! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Mart'ta gerçekleşecek 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavları için hazırlıklarını tamamladı. Bu sınavlar, tıp alanında uzmanlık eğitimi ve doktorluk seviyesini belirlemek için düzenleniyor.

Geniş Katılım ve Güvenlik Önlemleri

TUS'a 14 ilde, STS Tıp Doktorluğu'na ise sadece Ankara'da katılım sağlanacak. Toplamda 54,501 aday TUS'a, 1,586 aday ise STS'ye girecek. Sınavların güvenliği için 7,190 görevli görev alacak, böylece adaylar rahatça sınavlarına odaklanabilecekler.

Sınav Detayları ve Özel Uyarılar

Sınavlar, temel ve klinik tıp bilimlerini kapsayan iki aşamada gerçekleşecek. Her bir aşamada adaylar, 100 soruyu 135 dakika içinde cevaplamaya çalışacaklar. Sınav sonuçları 17 Nisan'da açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden veya uygun olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak, böylece herhangi bir mağduriyetin önüne geçilecek.