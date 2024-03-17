18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. Yılı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Bolu ve Çanakkale'de düzenleneceketkinlikler ve okulların tatil olup olmadığına dair tüm detaylar. Bolu'da gerçekleşecek anma törenleri ve okulların tatil durumu hakkında bilgi almak için okuyun.

Bolu'da 18 Mart Anma etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Bolu'da üç farklı etkinlikle kutlanacak. Sabah saat 10.00'da başlayacak olan ilk tören, Bolu Garnizon Komutanlığı'nın liderliğinde Şehitlik'te gerçekleştirilecek. Bu törende, yerel yönetimler ve dernekler şehitlerimiz için çelenk sunacaklar.

Törenlerde saygı ve anma

Bolu Belediye Bandosu'nun İstiklal Marşı'nı çalmasıyla başlayacak tören, Atış Mangası'nın saygı atışı ile devam edecek. Garnizon Komutanlığı'ndan bir subayın günün anlam ve önemine dair yapacağı konuşma, törenin önemli bir parçası olacak.

Protokolün katılımıyla Anma Programı

Vali Erkan Kılıç'ın Şehitlik Defteri'ne yazacağı duygusal mesajlar ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın edeceği dua ile şehitlerimiz anılacak. Tören, şehit kabirlerinin ziyareti ile sona erecek.

Bolu'da eğitim ve sanatın buluşması

Saat 11.00'de başlayacak salon programı, Sosyal Bilimler Lisesi Bilim-Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenecek. Bu bölümde, protokol üyelerinin konuşmalarının yanı sıra, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sergilenecek.

Okullar Tatil Mi?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Günü resmi tatil olarak geçmiyor. 18 Mart Çanakkale Valiliği, 18 Mart 2024 Pazartesi günü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak amacıyla il genelindeki tüm okulların (resmi ve özel) tatil edildiğini duyurdu. Bu karar, zaferin coşkusunu yaşamak ve anma etkinliklerine katılımı teşvik etmek amacıyla alındı.

Anma ve Zaferin önemi

Bolu’da düzenlenecek olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri, bu tarihi zaferin ve şehitlerimizin fedakarlıklarının anlamını yad etmek için büyük bir fırsat sunuyor. Bu özel gün, millet olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geçmişimizi hatırlatan ve gelecek nesillere aktarmamız gereken değerli bir mirastır.