- Güncel

Bolu’ya Bilim Merkezi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bilim ve teknolojiye meraklı gençler için Bolu Kent Müzesi yakınına modern bir Bilim Merkezi yapılacağını duyurdu. Laboratuvarlar, planetaryum, kodlama atölyeleri ve daha fazlasıyla donatılacak olan bu merkez, bilimin kapılarını her yaştan ziyaretçiye açacak.

Bolu’ya Bilim Merkezi mask
Bolu’ya Bilim Merkezi
Bolu’ya Bilim Merkezi
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin eğitim ve teknoloji alanında bir adım öne çıkması için yeni bir projeyi hayata geçireceğini söyledi. Bolu'ya kazandırılacak olan Bilim Merkezi, gençler başta olmak üzere her yaştan insanın bilimle iç içe olmasını sağlayacak bir platform sunmayı hedefliyor.

Merkezin konumu ve içeriği

Bolu’ya Bilim Merkezi

Bolu Kent Müzesi'nin bulunduğu bölgede yükselmeye hazırlanan Bilim Merkezi, ziyaretçilerine laboratuvarlar, bir planetaryum, çocuklar için tasarlanmış etkinlik alanları, kodlama laboratuvarları, kapsamlı bir kütüphane ve konferans salonu gibi birçok olanak sunacak.

Eğitim ve eğlence bir arada

Bolu’ya Bilim Merkezi

Bu merkez, özellikle gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçlıyor. Bilim Merkezi, eğitim ve eğlenceyi bir araya getirerek, öğrencilere ve gençlere bilimsel etkinliklere katılma, araştırma yapma ve yeni şeyler öğrenme fırsatı verecek.

Modern kütüphane

Bolu’ya Bilim Merkezi

Bilim Merkezi içerisinde yer alacak modern kütüphane, öğrencilere ve araştırmacılara ders çalışma ve araştırma yapma imkanı sunacak. Bu alan, bilgiye erişimin kolaylaştırılması ve öğrenmenin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynayacak.

Teknoloji ve kodlama atölyeleri

Kodlama laboratuvarları, teknolojiye ilgi duyan gençler için özel olarak tasarlanmış atölyeler sunacak. Bu atölyelerde, katılımcılar yazılım geliştirme, robotik ve diğer teknolojik beceriler konusunda eğitim alabilecekler.

Bolu'nun eğitimdeki yeni yıldızı

Bolu’ya Bilim Merkezi

Tanju Özcan liderliğindeki bu proje, Bolu'yu eğitim ve teknoloji alanında önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Bilim Merkezi, kentte yaşayan gençlerin ve ailelerin bilime olan ilgisini artırarak, eğitimde yeni bir çığır açmayı hedefliyor.

# eğitim, belediye

17 Mar 2024 - 18:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL