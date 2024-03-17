Yeniçağa Belediyesi'nde tartışmalı atama

Yeniçağa'da Belediye ataması üzerine siyasi gerginlik

Saadet Partisi'nin Yeniçağa Belediye Başkan Adayı Muharrem Narin, belediyede bir kadın personelin aniden başkan yardımcısı yapılmasını eleştirerek, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ı hedef aldı. Narin, bu atamanın neden yapıldığını sorgulayarak, Yeniçağa halkının vicdanına seslendi.

Atamanın arkasındaki soru işaretleri

Narin, atanan kadın personelin daha önce Bolu Belediyesi'nde mütercim olarak çalıştığını ve herhangi bir yatırım veya proje yönetimi deneyimi olmadığını belirtti. Bu personelin, Tanju Özcan'ın belediye başkanı seçilmesiyle başka bir kuruma gönderildiğini ve sonrasında Yeniçağa Belediyesi'ne alındığını ifade etti.

"Ahlaki ve helal değildir"

Muharrem Narin, yapılan bu atamanın yasal olmakla birlikte ahlaki ve helal olmadığını vurguladı. Narin, yasalara uygun olmasına rağmen, bu atamanın Yeniçağa halkının vicdanlarında rahatsızlık yarattığını belirtti.

Belediye Başkan Yardımcılığına atama detayları

Narin, kadın personelin nasıl olup da bir anda Yeniçağa Belediyesi'nin tek belediye başkan yardımcılığı pozisyonuna atandığını sorguladı. Bu atama ile personelin maaşının ve statüsünün önemli ölçüde arttığını, bu durumun Yeniçağa halkının parasıyla yapıldığını eleştirdi.

Yeniçağa halkına çağrı

Saadet Partisi adayı, Yeniçağa halkına, bu atamanın arkasındaki nedenleri ve sonuçlarını düşünmeleri için çağrıda bulundu. Narin, halkın 31 Mart seçimlerinde bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermesi gerektiğini söyledi.

Vicdanlara ve adalet arayışına vurgu

Narin, konuşmasını, Yeniçağa halkının vicdanına ve adalet arayışına vurgu yaparak tamamladı. Bu atamanın sadece yasal değil, aynı zamanda ahlaki ve adil olması gerektiğini belirterek, halkın bu konuda doğru kararı vereceğine inancını ifade etti.