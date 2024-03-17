17 Mar 2024 - 15:40- Spor G:

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Avramovski ve Gökdeniz'in golleriyle dolu maç, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı mask
Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı
Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbolseverler, Bodrum FK ve Boluspor arasında gerçekleşen kritik karşılaşmaya tanıklık etti. Bodrum FK'nın ev sahipliği yaptığı bu heyecan dolu maç, nefes kesen anlara ve karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

Boluspor’dan hızlı başlangıç

Karşılaşma, taktiksel hamleler ve mücadeleci ruhla dolu bir atmosferde başladı. 19. dakikada Boluspor adına Daniel Avramovski, Bodrum FK savunmasının yaptığı hatayı değerlendirerek, penaltı noktası üzerinden yaptığı etkili vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 0-1 öne geçirdi. Bu gol, maçın seyrini değiştiren önemli bir an olarak kayıtlara geçti.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

Bodrum FK’dan hızlı yanıt

Ancak Bodrum FK, geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. 22. dakikada Kenan'ın ceza sahası içinden yaptığı şut direkten dönerken, takip eden Gökdeniz, boş kaleye topu göndererek skoru 1-1'e getirdi ve takımına beraberliği getiren kritik golü kaydetti.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

Galibiyet çabaları sonuçsuz kaldı

Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takım da galibiyet golü için çabalasa da, karşılıklı ataklar sonuçsuz kaldı. 24. dakikada Musah Mohammed'in ve 55. dakikada Samet'in ceza sahası içinden yaptıkları kafa vuruşları az farkla dışarı çıktı ve maç 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın oldu.

Bodrum FK’nın kadrosu: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Brazao (Burak Çoban dk. 60), Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Ege Bilsel dk. 90), Gökdeniz Bayrakdar (Haqi dk. 84)

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğlu, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun, Jefferson (İsgardarli dk. 70), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+4), Avramovski, Tunahan Çiçek (Diarrassouba dk. 70), Gigic (Berk Yıldız dk. 81)

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Boluspor'un Avramovski tarafından dakika 19'da ve Bodrum FK'nın Gökdeniz Bayrakdar tarafından dakika 22'de attığı gollerle maç heyecanlı geçti. Sarı kartlar ise Boluspor'dan Jefferson ve Posmac ile Bodrum FK'dan Ahmet Aslan'a çıktı.

Bodrum FK – Boluspor maçında puanlar paylaşıldı

# Boluspor

17 Mar 2024 - 15:40 Muğla/ Bodrum- Spor

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