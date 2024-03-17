Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, kendi evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma, nefes kesen anlara sahne oldu. Erzurumspor FK, rakibi Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Tuzlaspor maça hızlı başladı

Karşılaşmanın 25. dakikasında Tuzlaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atak, Samet'in ortası ve Mahamadou Ba'nın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı ancak top az bir farkla auta çıktı. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Erzurumspor FK’da Eren Tozlu sahneye çıkıyor

Maçın 37. dakikasında Erzurumspor FK'dan Yakup'un mükemmel bir pasıyla buluşan Eren Tozlu, rakip kaleci Kurtuluş'u geçerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen en kritik anlardan biri oldu.

Eren Tozlu gole yaklaştı

İkinci yarının başlarında, 51. dakikada, Erzurumspor'un atağında Ufuk'un arka direğe yaptığı ortaya Eren'in kafa vuruşu yine golle sonuçlanmadı. Maç boyunca Erzurumspor'un atakları ve Tuzlaspor'un karşılıklı girişimleri heyecanı sürekli canlı tuttu.

Maçın son dakikaları ve kaçırılan fırsatlar

61. ve 74. dakikalarda Tuzlaspor'un geliştirdiği ataklar, Novikovas ve Umar Aminu'nun çabalarıyla gole çok yaklaştı ancak top direkten dönerek oyuna geri döndü. Maçın son anlarında, 88. dakikada, Erzurumspor'un sağ kanattan gelişen atakta Estrela'nın vuruşu kaleciye takıldı.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay oldu.

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Mustafa Gürkan Varlık dk. 84), Sefa Akgün (Rosheuvel dk. 90), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 75), Furkan Özhan (Shala dk. 90), Estrela, Eren Tozlu (Alican Özfesli dk. 84), Celal Hanalp

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Philip Awuku (Sekou Tidiany dk. 46), Bahtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba (Luka Stankovski dk. 66), Novikovas (Ahmethan Köse dk. 76), Hikmet Ciftci, Samet Asatekin (Mehmet Zahit Çınar dk. 27), Mamba (Umar Aminu dk. 66), William Togui, Çağrı Giritlioğlu

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Erzurumspor FK'nın oyuncusu Eren Tozlu, 37. dakikada attığı golle ön plana çıktı. Maç boyunca Tuzlaspor ve Erzurumspor FK oyuncuları arasında sık sık sarı kartlar çıktı. Tuzlaspor'dan Mamba ve Bahtiyar Hasanalizada ile Erzurumspor FK'dan Eren Tozlu ve Sefa Akgün, maç boyunca sarı kart gören isimler arasındaydı.