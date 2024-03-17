- Spor

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Maçın golü Eren Tozlu'dan gelirken, karşılaşma heyecan dolu anlara sahne oldu.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti mask
Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti
Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, kendi evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma, nefes kesen anlara sahne oldu. Erzurumspor FK, rakibi Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Tuzlaspor maça hızlı başladı

Karşılaşmanın 25. dakikasında Tuzlaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atak, Samet'in ortası ve Mahamadou Ba'nın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı ancak top az bir farkla auta çıktı. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Erzurumspor FK’da Eren Tozlu sahneye çıkıyor

Maçın 37. dakikasında Erzurumspor FK'dan Yakup'un mükemmel bir pasıyla buluşan Eren Tozlu, rakip kaleci Kurtuluş'u geçerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen en kritik anlardan biri oldu.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Eren Tozlu gole yaklaştı

İkinci yarının başlarında, 51. dakikada, Erzurumspor'un atağında Ufuk'un arka direğe yaptığı ortaya Eren'in kafa vuruşu yine golle sonuçlanmadı. Maç boyunca Erzurumspor'un atakları ve Tuzlaspor'un karşılıklı girişimleri heyecanı sürekli canlı tuttu.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Maçın son dakikaları ve kaçırılan fırsatlar

61. ve 74. dakikalarda Tuzlaspor'un geliştirdiği ataklar, Novikovas ve Umar Aminu'nun çabalarıyla gole çok yaklaştı ancak top direkten dönerek oyuna geri döndü. Maçın son anlarında, 88. dakikada, Erzurumspor'un sağ kanattan gelişen atakta Estrela'nın vuruşu kaleciye takıldı.

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay oldu.

Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Mustafa Gürkan Varlık dk. 84), Sefa Akgün (Rosheuvel dk. 90), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 75), Furkan Özhan (Shala dk. 90), Estrela, Eren Tozlu (Alican Özfesli dk. 84), Celal Hanalp

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Philip Awuku (Sekou Tidiany dk. 46), Bahtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba (Luka Stankovski dk. 66), Novikovas (Ahmethan Köse dk. 76), Hikmet Ciftci, Samet Asatekin (Mehmet Zahit Çınar dk. 27), Mamba (Umar Aminu dk. 66), William Togui, Çağrı Giritlioğlu

Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar

Erzurumspor FK'nın oyuncusu Eren Tozlu, 37. dakikada attığı golle ön plana çıktı. Maç boyunca Tuzlaspor ve Erzurumspor FK oyuncuları arasında sık sık sarı kartlar çıktı. Tuzlaspor'dan Mamba ve Bahtiyar Hasanalizada ile Erzurumspor FK'dan Eren Tozlu ve Sefa Akgün, maç boyunca sarı kart gören isimler arasındaydı.

17 Mar 2024 - 16:31 Erzurum- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL