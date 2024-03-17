Erzurumspor FK, Tuzlaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, kendi evinde Tuzlaspor'u ağırladı. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşma, nefes kesen anlara sahne oldu. Erzurumspor FK, rakibi Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.
Tuzlaspor maça hızlı başladı
Karşılaşmanın 25. dakikasında Tuzlaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atak, Samet'in ortası ve Mahamadou Ba'nın kafa vuruşu ile gole çok yaklaştı ancak top az bir farkla auta çıktı. Bu an, maçın kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.
Erzurumspor FK’da Eren Tozlu sahneye çıkıyor
Maçın 37. dakikasında Erzurumspor FK'dan Yakup'un mükemmel bir pasıyla buluşan Eren Tozlu, rakip kaleci Kurtuluş'u geçerek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen en kritik anlardan biri oldu.
Eren Tozlu gole yaklaştı
İkinci yarının başlarında, 51. dakikada, Erzurumspor'un atağında Ufuk'un arka direğe yaptığı ortaya Eren'in kafa vuruşu yine golle sonuçlanmadı. Maç boyunca Erzurumspor'un atakları ve Tuzlaspor'un karşılıklı girişimleri heyecanı sürekli canlı tuttu.
Maçın son dakikaları ve kaçırılan fırsatlar
61. ve 74. dakikalarda Tuzlaspor'un geliştirdiği ataklar, Novikovas ve Umar Aminu'nun çabalarıyla gole çok yaklaştı ancak top direkten dönerek oyuna geri döndü. Maçın son anlarında, 88. dakikada, Erzurumspor'un sağ kanattan gelişen atakta Estrela'nın vuruşu kaleciye takıldı.
Hakemler ve takım kadroları
Karşılaşmanın hakemleri Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay oldu.
Erzurumspor FK’nın kadrosu: Göktuğ Bakırbaş, Ufuk Budak, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Mustafa Gürkan Varlık dk. 84), Sefa Akgün (Rosheuvel dk. 90), Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 75), Furkan Özhan (Shala dk. 90), Estrela, Eren Tozlu (Alican Özfesli dk. 84), Celal Hanalp
Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Philip Awuku (Sekou Tidiany dk. 46), Bahtiyar Hasanalizada, Gökhan Akkan, Mahamadou Ba (Luka Stankovski dk. 66), Novikovas (Ahmethan Köse dk. 76), Hikmet Ciftci, Samet Asatekin (Mehmet Zahit Çınar dk. 27), Mamba (Umar Aminu dk. 66), William Togui, Çağrı Giritlioğlu
Karşılaşmada diğer öne çıkan detaylar
Erzurumspor FK'nın oyuncusu Eren Tozlu, 37. dakikada attığı golle ön plana çıktı. Maç boyunca Tuzlaspor ve Erzurumspor FK oyuncuları arasında sık sık sarı kartlar çıktı. Tuzlaspor'dan Mamba ve Bahtiyar Hasanalizada ile Erzurumspor FK'dan Eren Tozlu ve Sefa Akgün, maç boyunca sarı kart gören isimler arasındaydı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.