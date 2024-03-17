Kırsal nüfus giderek azalıyor: TZOB'dan kritik uyarı!

Kırsal nüfusta dikkat çekici düşüş
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, kırsal nüfusun son yıllarda gözle görülür bir şekilde azaldığını belirtti. Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye'de 2014 yılında nüfusun %27'si kırsalda yaşarken, bu oran 2022'de %23'e gerilemiş durumda.
Belediyelerin tarıma yaklaşımı
Bayraktar, 6360 sayılı Kanun ile belediyelere tarım sektörüne yönelik yeni görev ve yetkiler verildiğini hatırlatarak, büyükşehir belediyelerinin tarımsal üretimde daha aktif bir rol üstlenmeye başladığını ifade etti. Ancak yapılan çalışmalar, çiftçilerin belediyelerden aldığı destekleri yeterli bulmadığını gösteriyor.
Tarım alanlarının azalması
Türkiye'de tarım alanlarının büyük bir kısmı büyükşehir belediye sınırları içinde yer alıyor. Bayraktar, son 10 yılda büyükşehirlerde 2,5 milyon dekarlık işlenen tarım alanının yok olduğunu belirterek, bu durumun tarım arazileri üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.
Belediyelerden beklenen destekler
TZOB, belediyelerin tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklerini artırması gerektiğini savunuyor. Bu destekler arasında tohum, fide, fidan dağıtımı, afet sonrası yardımlar ve kırsal kalkınma projeleri bulunuyor. Ayrıca, belediyelerin pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına öncülük etmesi ve üreticilere pazar yerlerinde daha fazla alan ayrılması gerektiği belirtiliyor.
Tarımsal üretim ve altyapı ihtiyaçları
Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için desteklerin düzenli olarak verilmesi ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade ediyor. Belediyelerin yol, tarla yolları, drenaj ve sulama kanallarının bakımı gibi konularda yatırımlarını artırması çağrısında bulunuyor.
Kırsal kalkınma ve yenilenebilir enerji
Son olarak, kırsal turizm ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çeken Bayraktar, belediyelerin bu alanlarda da öncü olması gerektiğini vurguluyor. Kırsal alanların tanıtımı ve cazibe merkezi haline getirilmesi, hem üreticilerin hem de bölge halkının gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak önemli adımlar arasında gösteriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.