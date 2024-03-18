Vücudun ona çok ihtiyacı var

Ramazan ayında sağlıklı kalmak için su tüketiminin önemi büyük. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge, iftardan sahura su tüketimi ve az sıvı almanın yol açabileceği sağlık sorunları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Ramazan'da su tüketimi: Neden bu kadar önemli?

Ramazan ayı, oruç tutanlar için su tüketiminin öneminin altını çizen bir dönemdir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Bilge'ye göre, bu kutsal ayda yeterli miktarda su tüketmek, sağlıklı bir metabolik dengeyi korumanın anahtarıdır. Vücut, gün boyunca çeşitli yollarla su kaybettiği için, iftardan sahura kadar olan sürede bu kaybı telafi etmek büyük önem taşır.

İftardan sahura: Su tüketim planı

Dr. Bilge, iftardan sahura kadar olan zaman diliminde en az 10-12 bardak su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, vücudun su ihtiyacını karşılamak ve oruç tutarken karşılaşılabilecek olası sağlık sorunlarını önlemek için kritik bir adımdır.

Çay ve kahve tüketimi: Yanılgılara dikkat!

Ramazan ayında çay ve kahve tüketimi konusunda da uyarılarda bulunan Dr. Bilge, bu içeceklerin geçici susuzluk giderici etkilerine karşın, aslında vücutta su kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, özellikle iftar sonrası tüketilen sıvıların büyük bir kısmının su olması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Sıvı kaybının belirtileri ve önleme yolları

Yetersiz su tüketimi, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, baş ağrısı gibi bir dizi sağlık sorununa yol açabilir. Dr. Bilge, bu tür belirtilerle karşılaşmamak için, özellikle hava sıcaklığının arttığı dönemlerde, su tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Sağlıklı bir Ramazan için ipuçları

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için, Dr. Bilge su tüketiminin yanı sıra, dengeli beslenme ve hafif egzersizlerin de önemine dikkat çekiyor. Bu dönemde vücut sağlığını korumak için alınabilecek önlemler arasında, iftar ve sahurda dengeli öğünler tüketmek ve gün içinde hafif egzersizler yapmak yer alıyor.

Ramazan ayında su tüketimi, sağlıklı bir oruç dönemi için olmazsa olmazlardandır. Dr. Ahmet Bilge'nin önerileri, bu kutsal ayı sağlıkla geçirmek isteyenler için değerli bir rehber niteliğinde. Yeterli ve düzenli su tüketimi, Ramazan'ı sağlıkla tamamlamanın anahtarlarından biridir.