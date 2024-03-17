Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Bodrum FK maçı sonrası açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında futbolseverler, Bodrum FK ve Boluspor arasında gerçekleşen kritik mücadeleye tanık oldu. Zorlu geçen maç, takımların 1-1'lik skorla berabere kalmasıyla sonuçlandı. Bu sonuç, ligdeki rekabetin ne kadar kıyasıya olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Yalçın Koşukavak'tan maç sonrası değerlendirmeler
Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Son haftalarda yaşanan gelişmeler ve play-off hattı için mücadele eden takımların performansı, ligdeki rekabeti daha da artırıyor. Bugünkü maçta elde ettiğimiz 1 puan, özellikle Bodrum FK ve Bandırmaspor ile olan ikili averajlarda bizim lehimize sonuçlanıyor. Bu durum, sezon sonu için bizim için büyük bir avantaj" dedi.
Zemin problemi ve maçın seyri
Yalçın Koşukavak, maçın oynandığı zeminin kötü durumu hakkında da konuştu: "Oynamayı seven bir takım olarak biliniriz ancak bugün zeminin kötü durumu, her iki takım için de oyun kalitesini olumsuz etkiledi. Buna rağmen maçı kazanabilirdik, ancak savunmamızda yapılan bir hata sonucu kalemizde gol gördük ve maç berabere bitti. Yine de Bodrum FK'yı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." Dedi.
Ligde rekabet kızışıyor
Trendyol 1. Lig'de her geçen hafta rekabet daha da kızışıyor. Play-off hattı için mücadele eden takımların son haftalardaki performansları, lig tablosunu daha da belirsiz hale getiriyor. Bu kapsamda, Bodrum FK ve Boluspor arasında yaşanan beraberlik, her iki takım için de kritik öneme sahip.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.