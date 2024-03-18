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Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

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Bolu, 18-24 Mart 2024 tarihleri arasında baharın ilk haftasını karşılıyor. Parçalı bulutlu gökyüzünden yağmurlu günlere, hafta boyunca değişken hava koşulları yaşanacak. Dış mekan aktiviteleri için plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu mask
Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu
Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu
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Bolu'da 18-24 Mart Hava Durumu Tahmini

Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

Bolu, baharın başlangıcını kutlamaya hazırlanıyor. 18-24 Mart 2024 haftası, bölgede beklenen hava durumu değişiklikleriyle dikkat çekiyor. İşte gün gün detaylı tahminler:

18 Mart Pazartesi: Baharın İlk Işıkları

Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

Haftanın ilk günü, parçalı bulutların eşlik ettiği ılıman bir hava sunuyor. Gündüz sıcaklığı 13°C'ye ulaşırken, gece sıcaklığı 5°C'ye düşüyor. Baharın ilk gününde dışarıda vakit geçirmek için ideal.

19 Mart Salı: Doğanın Tadını Çıkarın

Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

Salı günü, benzer şekilde parçalı bulutlu bir gökyüzü sunuyor. Gündüz 12°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar, geceleyin 4°C'ye iniyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için güzel bir gün.

20 Mart Çarşamba: Serin ve Keyifli

Çarşamba günü, sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu serin bir gün. Gündüz en yüksek 9°C, gece en düşük 3°C. Parçalı bulutlu hava, serin ama keyifli bir gün vaat ediyor.

21 Mart Perşembe: Yağmurlu Bahar Günü

Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

Perşembe, zaman zaman yağmurlu geçecek. Gündüz 6°C'ye düşen sıcaklıklar, gece 1°C'ye kadar inebilir. Yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.

22 Mart Cuma: Sulu Karın Hafif Dokunuşu

Cuma, sulu kar yağışının beklendiği bir gün. Gündüz ve gece sıcaklıkları sırasıyla 6°C ve 1°C. Kışın son demlerini hissettiren bu hava, kışlık giysilerinizi giymeniz gerektirebilir.

23 Mart Cumartesi: Yağmur İhtimali Devam Ediyor

Cumartesi, yağmur ihtimali olan bir gün. Gündüz 6°C'ye ulaşan sıcaklıklar, geceleyin 1°C'ye düşüyor. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

24 Mart Pazar: Yağmurlu Pazar

Haftanın son günü, yine yağmur ihtimali ile geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 7°C'ye çıkarken, gece sıcaklığı 2°C. Dış mekan aktiviteleri için yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.

Bolu'da 18-24 Mart haftası, baharın gelmesiyle birlikte yaşanacak hava durumu değişikliklerine dikkat çekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

18 Mart Pazartesi; Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 5°C

19 Mart Salı; Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C

20 Mart Çarşamba; Parçalı bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 3°C

21 Mart Perşembe; zaman zaman yağmurlu, en yüksek 6°C, en düşük 1°C

22 Mart Cuma; Sulu kar yağışlı, En Yüksek 6°C, en düşük 1°C

23 Mart Cumartesi; Yağmur ihtimali, en yüksek 6°c, en düşük 1°C

24 Mart Pazar; Yağmur ihtimali, en yüksek 7°c, en düşük 2°C

 

# durumu, hava

18 Mar 2024 - 09:28 - Güncel

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