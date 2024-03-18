Bolu'da baharın ilk haftasında değişken hava durumu

Bolu'da 18-24 Mart Hava Durumu Tahmini

Bolu, baharın başlangıcını kutlamaya hazırlanıyor. 18-24 Mart 2024 haftası, bölgede beklenen hava durumu değişiklikleriyle dikkat çekiyor. İşte gün gün detaylı tahminler:

18 Mart Pazartesi: Baharın İlk Işıkları

Haftanın ilk günü, parçalı bulutların eşlik ettiği ılıman bir hava sunuyor. Gündüz sıcaklığı 13°C'ye ulaşırken, gece sıcaklığı 5°C'ye düşüyor. Baharın ilk gününde dışarıda vakit geçirmek için ideal.

19 Mart Salı: Doğanın Tadını Çıkarın

Salı günü, benzer şekilde parçalı bulutlu bir gökyüzü sunuyor. Gündüz 12°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar, geceleyin 4°C'ye iniyor. Bolu'nun doğal güzelliklerini keşfetmek için güzel bir gün.

20 Mart Çarşamba: Serin ve Keyifli

Çarşamba günü, sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu serin bir gün. Gündüz en yüksek 9°C, gece en düşük 3°C. Parçalı bulutlu hava, serin ama keyifli bir gün vaat ediyor.

21 Mart Perşembe: Yağmurlu Bahar Günü

Perşembe, zaman zaman yağmurlu geçecek. Gündüz 6°C'ye düşen sıcaklıklar, gece 1°C'ye kadar inebilir. Yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.

22 Mart Cuma: Sulu Karın Hafif Dokunuşu

Cuma, sulu kar yağışının beklendiği bir gün. Gündüz ve gece sıcaklıkları sırasıyla 6°C ve 1°C. Kışın son demlerini hissettiren bu hava, kışlık giysilerinizi giymeniz gerektirebilir.

23 Mart Cumartesi: Yağmur İhtimali Devam Ediyor

Cumartesi, yağmur ihtimali olan bir gün. Gündüz 6°C'ye ulaşan sıcaklıklar, geceleyin 1°C'ye düşüyor. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun.

24 Mart Pazar: Yağmurlu Pazar

Haftanın son günü, yine yağmur ihtimali ile geçiyor. Gündüz sıcaklıkları 7°C'ye çıkarken, gece sıcaklığı 2°C. Dış mekan aktiviteleri için yağmurlu havaya karşı hazırlıklı olun.

Bolu'da 18-24 Mart haftası, baharın gelmesiyle birlikte yaşanacak hava durumu değişikliklerine dikkat çekiyor. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Bolu Hava Durumu (18-24 Mart 2024)

18 Mart Pazartesi; Parçalı bulutlu, en yüksek 13°C, en düşük 5°C

19 Mart Salı; Parçalı bulutlu, en yüksek 12°C, en düşük 4°C

20 Mart Çarşamba; Parçalı bulutlu, en yüksek 9°C, en düşük 3°C

21 Mart Perşembe; zaman zaman yağmurlu, en yüksek 6°C, en düşük 1°C

22 Mart Cuma; Sulu kar yağışlı, En Yüksek 6°C, en düşük 1°C

23 Mart Cumartesi; Yağmur ihtimali, en yüksek 6°c, en düşük 1°C

24 Mart Pazar; Yağmur ihtimali, en yüksek 7°c, en düşük 2°C