- Teknoloji

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın!

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Fiat, minimalist tasarımı ve benzersiz özellikleriyle yeni modeli Topolino'yu tanıttı. Dolcevita versiyonu, kapısız tasarımı ve geniş kanvas tavanı ile Akdeniz güneşinin keyfini sürmek isteyenler için ideal. 10.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla İtalya'da satışa sunulan Topolino, zengin donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın! mask
Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın!
Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın!
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Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile

Fiat, "Dolce Vita" anlayışını yansıtan yeni modeli Topolino'yu resmi olarak tanıttı. İtalyan markanın tarihindeki en küçük model olan 2.53 metre uzunluğundaki Topolino, minimalist tasarımı ve Citroen Ami'nin altyapısını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Fiat, bu modeli kendi tasarım diline uygun şekilde yeniden yorumlamış. Topolino, iki farklı gövde tipi ve özellikle Akdeniz güneşinin tadını çıkarmak için tasarlanmış Dolcevita versiyonu ile geliyor. Dolcevita, kapısız tasarımı ve geniş kanvas tavanı ile öne çıkıyor.

Fiat Topolino: Küçük Boyut, Büyük Keyif

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile

Topolino, İtalya'da yaklaşık 10.000 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve bu fiyatlandırma, onu segmentindeki rakiplerine göre yaklaşık 2.000 Euro daha pahalı yapıyor. Ancak bu fiyat farkı, Topolino'nun sunduğu zengin donanım seçenekleriyle açıklanıyor. Aracın arkasına yerleştirilen krom kaplama raylar ve opsiyon listesinde yer alan duş seçeneği gibi özellikler, Topolino'yu benzersiz kılıyor.

Avrupa'da 16 Yaş ve Üzeri İçin

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile

Citroen Ami gibi, Topolino da Avrupa'da 16 yaş ve üzeri sürücüler tarafından kullanılabilecek. Teknik olarak bir otomobil sayılmayan bu model, motosiklet ehliyeti ile yönetilebiliyor. 45 km/s maksimum hızı ve 75 kilometre menzili ile şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile

Bu yenilikçi model, Fiat'ın "tatlı hayat" felsefesini modern bir yaklaşımla sürücülere sunuyor ve şehir içi mobiliteye yeni bir soluk getiriyor.

# otomobil

18 Mar 2024 - 10:00 - Teknoloji

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