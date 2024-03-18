Fiat'tan yepyeni bir başlangıç: Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın!

Topolino ile "Dolce Vita"ya adım atın
Fiat, "Dolce Vita" anlayışını yansıtan yeni modeli Topolino'yu resmi olarak tanıttı. İtalyan markanın tarihindeki en küçük model olan 2.53 metre uzunluğundaki Topolino, minimalist tasarımı ve Citroen Ami'nin altyapısını kullanmasıyla dikkat çekiyor. Ancak Fiat, bu modeli kendi tasarım diline uygun şekilde yeniden yorumlamış. Topolino, iki farklı gövde tipi ve özellikle Akdeniz güneşinin tadını çıkarmak için tasarlanmış Dolcevita versiyonu ile geliyor. Dolcevita, kapısız tasarımı ve geniş kanvas tavanı ile öne çıkıyor.
Fiat Topolino: Küçük Boyut, Büyük Keyif
Topolino, İtalya'da yaklaşık 10.000 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor ve bu fiyatlandırma, onu segmentindeki rakiplerine göre yaklaşık 2.000 Euro daha pahalı yapıyor. Ancak bu fiyat farkı, Topolino'nun sunduğu zengin donanım seçenekleriyle açıklanıyor. Aracın arkasına yerleştirilen krom kaplama raylar ve opsiyon listesinde yer alan duş seçeneği gibi özellikler, Topolino'yu benzersiz kılıyor.
Avrupa'da 16 Yaş ve Üzeri İçin
Citroen Ami gibi, Topolino da Avrupa'da 16 yaş ve üzeri sürücüler tarafından kullanılabilecek. Teknik olarak bir otomobil sayılmayan bu model, motosiklet ehliyeti ile yönetilebiliyor. 45 km/s maksimum hızı ve 75 kilometre menzili ile şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.
Bu yenilikçi model, Fiat'ın "tatlı hayat" felsefesini modern bir yaklaşımla sürücülere sunuyor ve şehir içi mobiliteye yeni bir soluk getiriyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.