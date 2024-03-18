Okullarda ders saatleri yeniden düzenleniyor

Eğitim Müfredatında Devrim Gibi Yenilik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te katıldığı bir iftar programında eğitim öğretim müfredatı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Müfredat tartışmalarına yeni bir boyut getiren Tekin, ders saatlerinin ve müfredatın sadeleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu değişikliklerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığı belirtildi.

Ders Saatleri ve Müfredat Sadeleştirilecek

Bakan Tekin'in ifadelerine göre, mevcut eğitim sisteminde öğretmenler haftalık ders saatlerini yetersiz buluyor ve bu durum, öğrencilerin kazanımlarının istenilen düzeyde olmamasına sebep oluyor. Tekin, "Çocuklarımıza yaşlarının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Bu durum, hem çocukların hem de öğretmenlerin başarısız olmasına neden oluyor" dedi.

Öğrencilere Fazla Yüklenmemeli

Milli Eğitim Bakanı, öğrencilere fazla yüklenmemek gerektiğini ve öğretmenlerin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda aktarabilmesi için zaman aralığının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Müfredatın sadeleştirilmesi ve ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi, bu sorunların üstesinden gelmek için önemli adımlar olarak görülüyor.

Bu yeniliklerle, 1 milyon 200 bin kişilik eğitim ailesinin, eğitimdeki mevcut sorunların üstesinden gelebileceği vurgulandı. Bakan Tekin'in açıklamaları, eğitim sistemindeki değişikliklerin öğrenci ve öğretmenlerin lehine olacağını gösteriyor.