Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Bolu 1. Amatör Lig'in kalbi play-off'larda atıyor ve futbol tutkunları, 3. hafta müsabakalarıyla adrenalinin doruklarına ulaştı. Rakiplerini geride bırakma mücadelesi veren takımların hırsı, futbolun heyecanını ve tutkusunu maksimum seviyeye çıkardı.

Yeniçağaspor'un iç saha galibiyeti

Play-off'lara damgasını vuran Yeniçağaspor, Taşkestispor karşısında Efe Arda’nın attığı gollerle kazandığı 2-0'lık zaferle, futbol severlerin gözünde iddiasını pekiştirdi. Bu kritik mücadele, Yeniçağaspor'un gücünü ve play-off'lardaki varlığını net bir şekilde ortaya koydu. Her iki takımın da etkileyici performansı, futbolun heyecanını ve rekabetini zirveye taşıdı.

Aladağspor'dan şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

Aladağspor, Bolu Yıldızspor gibi bir başka güçlü rakibini Özer kardeşlerin golleriyle 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Bu zafer, Aladağspor'un play-off'lardaki konumunu güçlendirirken, takımın hırsı ve mücadele azmi, futbolseverleri heyecanlandırdı. Aladağspor'un bu başarısı, takımın ligdeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sebenspor'un gol şovuyla gelen ilk galibiyet

Sebenspor, Dörtdivanspor karşısında sergilediği müthiş performansla sahadan 5-3'lük bir galibiyetle ayrılarak, play-off'larda iddialı olduğunu gösterdi. Bu maç, Sebenspor için turnuvadaki ilk zafer olurken, takımın skor yeteneği ve oyun kalitesi futbolseverleri mest etti. Rakibi karşısında sergilediği bu etkileyici oyun, Sebenspor'un gelecek maçlar için umut vaat ettiğini gösterdi.

Play-off'larda gol yağmuru

Bolu 1. Amatör Lig'in 3. hafta play-off mücadeleleri, toplamda 12 golün atıldığı, heyecan ve rekabet dolu maçlara sahne oldu. Takımların sahada sergilediği üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürdü ve gelecek haftalar için büyük bir beklenti yarattı. Bu hafta, futbolun güzelliklerini ve takımların mücadele azmini bir kez daha ortaya koydu.

Bolu Amatör play-off 3. hafta skorları

Sebenspor 5-3 Dörtdivanspor

Aladağspor 2-0 Yıldızspor

Yeniçağaspor 2-0 Taşkestispor

Bolu amatör play off puan tablosu