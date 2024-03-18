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Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

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Bolu 1. Amatör Lig'de play-off heyecanı: 3. hafta, Yeniçağaspor, Aladağspor ve Sebenspor'un zaferleriyle futbol tutkusunu zirveye taşıdı. Maç sonuçları ve daha fazlası.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu mask
Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu
Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu
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Bolu 1. Amatör Lig'in kalbi play-off'larda atıyor ve futbol tutkunları, 3. hafta müsabakalarıyla adrenalinin doruklarına ulaştı. Rakiplerini geride bırakma mücadelesi veren takımların hırsı, futbolun heyecanını ve tutkusunu maksimum seviyeye çıkardı.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Yeniçağaspor'un iç saha galibiyeti

Play-off'lara damgasını vuran Yeniçağaspor, Taşkestispor karşısında Efe Arda’nın attığı gollerle kazandığı 2-0'lık zaferle, futbol severlerin gözünde iddiasını pekiştirdi. Bu kritik mücadele, Yeniçağaspor'un gücünü ve play-off'lardaki varlığını net bir şekilde ortaya koydu. Her iki takımın da etkileyici performansı, futbolun heyecanını ve rekabetini zirveye taşıdı.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Aladağspor'dan şampiyonluk yolunda kritik galibiyet

Aladağspor, Bolu Yıldızspor gibi bir başka güçlü rakibini Özer kardeşlerin golleriyle 2-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Bu zafer, Aladağspor'un play-off'lardaki konumunu güçlendirirken, takımın hırsı ve mücadele azmi, futbolseverleri heyecanlandırdı. Aladağspor'un bu başarısı, takımın ligdeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Sebenspor'un gol şovuyla gelen ilk galibiyet

Sebenspor, Dörtdivanspor karşısında sergilediği müthiş performansla sahadan 5-3'lük bir galibiyetle ayrılarak, play-off'larda iddialı olduğunu gösterdi. Bu maç, Sebenspor için turnuvadaki ilk zafer olurken, takımın skor yeteneği ve oyun kalitesi futbolseverleri mest etti. Rakibi karşısında sergilediği bu etkileyici oyun, Sebenspor'un gelecek maçlar için umut vaat ettiğini gösterdi.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Play-off'larda gol yağmuru

Bolu 1. Amatör Lig'in 3. hafta play-off mücadeleleri, toplamda 12 golün atıldığı, heyecan ve rekabet dolu maçlara sahne oldu. Takımların sahada sergilediği üstün performanslar, futbolseverlerin yüzünü güldürdü ve gelecek haftalar için büyük bir beklenti yarattı. Bu hafta, futbolun güzelliklerini ve takımların mücadele azmini bir kez daha ortaya koydu.

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

Bolu Amatör play-off 3. hafta skorları

Sebenspor 5-3 Dörtdivanspor

Aladağspor 2-0 Yıldızspor

Yeniçağaspor 2-0 Taşkestispor

Bolu amatör play off puan tablosu

Bolu 1. Amatör Lig play-off'ta 3. hafta skorları ve güncel puan durumu

18 Mar 2024 - 09:46 Bolu- Spor

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