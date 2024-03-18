Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Sigara Paketlerinde Yeni Bir Çağ Başlıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin paketlerinde büyük değişiklikler öngörüyor. Bu yeniliklerle birlikte, tütün ürünlerinin paketleri üzerine üretim tarihi ve yerini belirten bir kodlama sistemi eklenecek. Ayrıca, tütün mamullerinin perakende satış fiyatı da paketler üzerinde net bir şekilde gösterilecek.
Paket Üzerinde Fiyat Bilgisi Zorunlu Olacak
Yeni düzenlemeye göre, tütün ürünlerinin paketleri üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte ve “… TL” formatında fiyat bilgisi yer alacak. Bu adım, tüketicilerin ürün fiyatları hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.
Emisyon Seviyeleri Denetlenecek
Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapabilmek için gereken prosedürlere ek olarak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak zorunlu hale getirilecek. Tütün ürünlerinin piyasaya arzı sırasında, ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte emisyon seviyeleri de değerlendirilecek. Sigara için yapılan emisyon seviyesi analizlerinin, mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilecek.
Kayıtdışı Üretime Karşı Yeni Önlemler
Kayıtdışı üretimle mücadele amacıyla, sigara paketleme makineleri için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka adı altında iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, yalnızca bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya sürülebilecek. Bu düzenlemeler, tütün ürünleri piyasasında daha fazla düzen ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Adnan Mert - Bu fiyat yazılması demek,1 Nisandan itibaren iyi bir kilitleme olacağının işaretidir,piyasada stoklamanın önüne geçmek için üzerine fiyat ekliyorlar...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.