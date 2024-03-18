18 Mar 2024 - 12:00- Güncel G:

Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sigara paketlerinde önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni düzenlemeyle, paketler üzerine üretim tarihi, yer bilgisi ve fiyat bilgisi eklenecek, kayıt dışı üretime karşı önlemler artırılacak.

Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor mask
Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor
Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor
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Sigara Paketlerinde Yeni Bir Çağ Başlıyor

Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin paketlerinde büyük değişiklikler öngörüyor. Bu yeniliklerle birlikte, tütün ürünlerinin paketleri üzerine üretim tarihi ve yerini belirten bir kodlama sistemi eklenecek. Ayrıca, tütün mamullerinin perakende satış fiyatı da paketler üzerinde net bir şekilde gösterilecek.

Paket Üzerinde Fiyat Bilgisi Zorunlu Olacak

Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Yeni düzenlemeye göre, tütün ürünlerinin paketleri üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte ve “… TL” formatında fiyat bilgisi yer alacak. Bu adım, tüketicilerin ürün fiyatları hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Emisyon Seviyeleri Denetlenecek

Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapabilmek için gereken prosedürlere ek olarak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak zorunlu hale getirilecek. Tütün ürünlerinin piyasaya arzı sırasında, ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte emisyon seviyeleri de değerlendirilecek. Sigara için yapılan emisyon seviyesi analizlerinin, mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilecek.

Kayıtdışı Üretime Karşı Yeni ÖnlemlerSigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Kayıtdışı üretimle mücadele amacıyla, sigara paketleme makineleri için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka adı altında iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, yalnızca bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya sürülebilecek. Bu düzenlemeler, tütün ürünleri piyasasında daha fazla düzen ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

# Türkiye, tarım

18 Mar 2024 - 12:00 - Güncel

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Yorumlar

(1)
01

Adnan Mert - Bu fiyat yazılması demek,1 Nisandan itibaren iyi bir kilitleme olacağının işaretidir,piyasada stoklamanın önüne geçmek için üzerine fiyat ekliyorlar...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 12:43

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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