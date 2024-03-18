Sigara paketlerine fiyat etiketlemesi ve yeni kodlama sistemi geliyor

Sigara Paketlerinde Yeni Bir Çağ Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yeni yönetmelik taslağı, sigara ve diğer tütün ürünlerinin paketlerinde büyük değişiklikler öngörüyor. Bu yeniliklerle birlikte, tütün ürünlerinin paketleri üzerine üretim tarihi ve yerini belirten bir kodlama sistemi eklenecek. Ayrıca, tütün mamullerinin perakende satış fiyatı da paketler üzerinde net bir şekilde gösterilecek.

Paket Üzerinde Fiyat Bilgisi Zorunlu Olacak

Yeni düzenlemeye göre, tütün ürünlerinin paketleri üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte ve “… TL” formatında fiyat bilgisi yer alacak. Bu adım, tüketicilerin ürün fiyatları hakkında daha şeffaf bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Emisyon Seviyeleri Denetlenecek

Türkiye'de tütün mamulü üretimi yapabilmek için gereken prosedürlere ek olarak, Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almak zorunlu hale getirilecek. Tütün ürünlerinin piyasaya arzı sırasında, ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte emisyon seviyeleri de değerlendirilecek. Sigara için yapılan emisyon seviyesi analizlerinin, mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığı kontrol edilecek.

Kayıtdışı Üretime Karşı Yeni Önlemler

Kayıtdışı üretimle mücadele amacıyla, sigara paketleme makineleri için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek. Aynı marka adı altında iç piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, yalnızca bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya sürülebilecek. Bu düzenlemeler, tütün ürünleri piyasasında daha fazla düzen ve şeffaflık sağlamayı hedefliyor.