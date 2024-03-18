18 Mar 2024 - 13:00- Güncel G:

İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı

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Önceki hafta Düzce’de yakalanan tek tırnaklı hayvan etinin ardından önceki gün diğer bir komşu ilimiz olan Sakarya’da da kesilmiş at eti yakalanması işi çığırından çıkardı. Ramazan’da yapılan bu çirkinlik vatandaşların yoğun tepkisi ile karşılaştı.

İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı mask
İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı
İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı
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Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya’nın ilimize sınır ilçesi Hendek’de jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

700 kilogram at ve eşek eti

İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı

Ramazan ayı öncesinde Adana’da kesimi yapılan at ve eşek etlerinin karayoluyla İstanbul’a götürülerek sucuk yapılıp piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Takibe alınan tır, Anadolu Otoyolu Hendek geçişinde durdurularak arama yapıldı.

İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi

İftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı

Yapılan arama neticesinde tırın dorsesinde 700 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.D.’nin daha önce de "evcil hayvanı kasten öldürmekten" suç kaydı olduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde "tek tırnaklı hayvan eti" olduğu tespit edilerek imha edildi.

Adana’ya kesildi, Hendek’te yakalandıİftarda insanlara at ve eşek eti yedireceklerdi, yakalandılar: 3 gözaltı

Hususa ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma, halkımızın güvenliği ve huzuru için her türlü önlemleri almaya devam ederken vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan bu suç örgütleriyle de mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın bu gıda teröristlerinin eline düşmemesi için bildikleri ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya özen göstermesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

# tarım, jandarma

18 Mar 2024 - 13:00 - Güncel

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Yorumlar

(3)
03

Google - et fiyatları böyle giderse, inekler kesime gider ve at eti, domuz eti raflarda yerini alır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 14:19
01

Koroglu - 5 Ocak 2005 tarihinde at domuz devekuşu etleri üzerinde etiketi olmak kaydıyla satılabilir diye yasa çıktı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 13:14
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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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