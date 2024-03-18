Bolu’da bunumuzun ucundakini istilacıyı fark edemedik, Düzce’li bilim adamları bulup keşfetti

Dünyada istilacı olarak kabul ediliyor

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan ile Ormancılık Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer, yapmış oldukları “Yedigöller Milli Parkı, Kargalı Gölcük ve Göksu Tabiat Parklarındaki Sucul Ekosistem ve Habitat Alanlarındaki Bitki Türlerinin İzlenmesi ve Tehditlerin Belirlenmesi” başlıklı projeyle, yürütülen flora çalışmaları esnasında dünyada birçok ülke için istilacı bir tür olarak kabul edilen, ülkemiz florası içinse yeni kayıt olan yabancı bir bitki türü keşfettiler.

Bolu’da ekosistem tehdit altında

Orman Fakültesi’nde görevli flora uzmanlarının yeni bir lokalitesini keşfettiği bu bitki türü Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John (Hydrocharitaceae), (Nuttal Suotu) olarak adlandırılıyor. Kuzey Amerika'ya özgü olan bu tür, günümüzde birçok Avrupa ülkesi ile Kırım, Çin, Japonya ve Filipinler’e kadar girmiş bulunuyor. Bolu Göksu Tabiat Parkı’nda Elodea nuttallii ve Elodetum canadensis türlerinin baskın olarak yer aldığı Elodea canadensis toplumu, yabancı bitki toplumu olarak tespit edildi.

Göksu Tabiat Parkında görüldü

Özellikle kıyaya yakın yerlerde yarı batık durumlu bu bitki toplumu baskın durumda yer alıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu bitki türünün birçok ülke florası için istilacı bir tür olduğu, özelikle de yüksek rekabet yeteneği ile girdiği ekosistemlerde kısa sürede doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunduğu görüldü.

Göçmen kuşların taşıdığı tahmin ediliyor

Göksu Tabiat Parkı, Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) göç yolu üzerinde bulunuyor. Kuş özellikle çiftleşme ve yumurtlama dönemlerini Göksu Tabiat Parkı içerisinde bulunan Aladağ Göleti’nde geçiriyor. Kuşun alanda doğal olarak yayılış yapan Lemno-Potametum (Lemna minor - Potamogeton natans) bitki toplumu üzerinde yuvalandığı ve üreme danslarını yaptığı gözlendi. Bahri Kuşu’nun (Podiceps cristatus) üremesinde ve burada konaklamasındaki rolünden dolayı, gölün doğal bitki örtüsünün hassas olarak korunması gerekiyor. Alanda doğal bitki örtüsünün yerini alma potansiyeli bulunan yabancı bitki toplumunun yoğunluğunun izlenmesi ve risk yönetimi eylem planının hazırlanması gerekiyor.

Neden AİBÜ değil de D.Ü

Alanda yapılan flora ve vejetasyon çalışmalarında toplanan, istilacı bitkiye ait örnekler herbaryum örneği haline getirildikten sonra, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) ve uluslararası herbaryum örnekleri (P, E, V, W) ile karşılaştırıldı. Yapılan herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda; bu yeni bitki türünün istilacı makrofit bir bitki türü olduğu tespit edildi.