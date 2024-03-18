BİM Marketin de etiket ile kasa arasında çıkan fiyat farkı müşteri ile çalışanı birbirine soktu

Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan BİM markette meydana geldi. İddiaya göre, markete giren müşteri, aldığı ürünü kasaya götürerek ödeme yapmak istedi. İstenen ücretin etiketten fazla olduğunu gören adam duruma itiraz etti.
Bunun üzerine market personeli ile müşteri arasında tartışma çıktı. Etiket fiyatını ödemek isteyen müşteriyle arasındaki tartışma giderek büyürken personel, ürünün ambalajını maket bıçağı ile kesti. Tartışmaya diğer müşteriler ve çalışanlar da dahil olurken, ürünün satışı kasada iptal edildi. Yaşanan tartışma anları ise müşterinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.