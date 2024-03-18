Boluspor’da Daniel Avramovski fırtınası

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un kadrosuna kattığı Makedonyalı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski, sahada sergilediği üstün performansla futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Bu sezon gösterdiği performansla parlayan yıldız, ligdeki gol sayısını Bodrum FK maçında attığı golle 4'e yükselterek takımının skor yükünü omuzlayan isimler arasında yer alıyor.

Gol makinesi Avramovski

Boluspor'un orta saha dinamosu Avramovski, takımının 27. haftada deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldiği maçta fileleri havalandırarak 1. Lig'deki gol sayısını dört yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 10 maçta toplamda 898 dakika sahada kalarak, takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi. İlk golünü ligin 18. haftasında Adanaspor'a karşı muhteşem bir röveşata ile kaydeden Avramovski, skor katkısının yanı sıra oyun zekası ve mücadeleci ruhuyla da öne çıkıyor.

Boluspor'un skorer yıldızı

Daniel Avramovski, kırmızı-beyazlı takımda maç başına gol ortalamasıyla en skorer oyuncu konumuna yükselirken, arkasından 4'er golle takım arkadaşları V.Posmac ve N.Oulare'yi de sürükleyerek Boluspor'un hücum hattında etkili bir üçlü oluşturuyor. Orta sahadan gelen gol desteğiyle rakiplerine korku salan Boluspor, Avramovski'nin liderliğinde ligde üst sıralara tırmanma hedefini koruyor.

Avramovski'nin sahada parlama anı

Boluspor'un Makedon futbolcusu, Bodrum FK ile oynanan karşılaşmada 90 dakika sahada kalarak takımına değerli bir puan kazandıran golü kaydetti. Performansıyla takımının en değerli oyuncularından biri olan Avramovski, futbol kariyerindeki bu önemli dönemde göz doldurmayı sürdürüyor.