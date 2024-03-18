Zonguldak'ta Düzce rüzgarı: Okul sporları judo müsabakalarında büyük başarı!

2023-2024 eğitim öğretim yılının okul spor yarışmaları heyecanı Zonguldak'ta yaşandı. Okul Sporları Küçükler Judo Grup Müsabakaları'nda, Düzceli judocuların parmak ısırtan performansı göz doldurdu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yetiştirdiği genç yetenekler, judo arenasında rakiplerini geride bırakarak toplamda 7 madalya ile evlerine döndü.
Antrenörlerin büyük rolü
Düzce'nin judo alanındaki bu başarısında, tecrübeli antrenörler Ayhan Alayıldız, Nermin Alayıldız ve Yasemin Gezer'in katkısı büyük. Onların rehberliğinde genç sporcular, zorlu müsabakalarda üstün performans sergileyerek Düzce'nin adını judo camiasında zirveye taşıdı.
Sporcuların şampiyonluk yolculuğu
Müsabakalarda, 26 kilogramda Yusuf Ezel Çoban altın madalyanın sahibi oldu. Aynı başarıyı 40 kilogramda Eftal Çetinkaya da tekrarladı. Bu kategoride ayrıca, Elçin Yılmaz gümüş madalya ile Düzce'ye gurur yaşattı. 28 kilogramda Erva Eren ve diğer kategorilerde mücadele eden Muhammed Enes Demir, Neris Güler, Ayaz Alayıldız ise bronz madalyalarıyla takımlarına değerli puanlar kazandırdı.
Geleceğin şampiyonları Düzce'den çıkıyor
Bu başarılar, Düzce'nin judo alanındaki potansiyelini ve genç sporcuların ulusal düzeydeki yarışmalarda nasıl başarılar elde edebileceklerini gözler önüne serdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve antrenörler, genç yetenekleri keşfetmeye ve onları ulusal müsabakalarda başarıya taşımaya devam ediyor.
Düzce'nin judo alanında elde ettiği bu başarılar, ilerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atacak genç sporcular için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Düzceli judocular, aldıkları bu madalyalarla hem kendi yeteneklerini hem de Düzce'nin spor alanındaki potansiyelini tüm Türkiye'ye göstermiş oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.