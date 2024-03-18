- Siyaset

Kaldığı yerden devam…

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MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'na katılan Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, etkinlik sonrası Bolu'ya dönerek Karaköy Mahallesi sakinleriyle iftarını açtı. Durak, seçim çalışmalarına ara verip, hemşehrileriyle buluştuğu bu özel günde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kaldığı yerden devam… mask
Kaldığı yerden devam…
Kaldığı yerden devam…
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İlhan Durak, MHP'nin büyük kurultayında

Kaldığı yerden devam…

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ankara'da düzenlenen 14. Olağan Büyük Kurultayı, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. MHP Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak da bu önemli etkinliğe katılarak, partisinin ve lideri Devlet Bahçeli'nin yanında yer aldı.

Kurultaydan Bolu'ya anlamlı dönüş

Kaldığı yerden devam…

Kurultayın ardından Bolu'ya dönen İlhan Durak, seçim çalışmalarına kısa bir mola vererek, Ramazan ayının maneviyatını hemşehrileriyle paylaşmayı tercih etti. Karaköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programıyla, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Karaköy Mahallesi'nde sıcak karşılama

Kaldığı yerden devam…

Karaköy Mahallesi sakinleri, İlhan Durak'ı büyük bir ilgi ve sevgiyle karşıladı. Durak, bu sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bolu için çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Durak'tan birlik ve beraberlik mesajları

Kaldığı yerden devam…

İftar programında konuşan Durak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayarak, "Biz ayırmadan, ayrışmadan Bolu için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seçim çalışmalarına tam gaz devam

Kaldığı yerden devam…

İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarına iftar sonrası hemen devam edeceğini belirtti. Bolu'yu daha yaşanabilir bir şehir yapma hedefiyle, gece gündüz demeden çalışacaklarını ifade etti.

Bolu için gelecek vaadi

Kaldığı yerden devam…

Durak, Bolu Belediye Başkanı olması durumunda, şehrin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçireceğini ve Bolu'yu daha güzel bir geleceğe taşıyacağını söyledi. Seçimlerin ardından sahada daha aktif bir şekilde yer alacaklarını ve Bolu için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

# belediye

18 Mar 2024 - 18:00 - Siyaset

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