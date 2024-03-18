Demirkol'dan zor sorulara net cevaplar

Bolu Siyasetinin perde arkasının konuşulduğu 'Taşın Gediği' adlı programının canlı yayın konuğu AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Gazeteci Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’ın sorularıyla katkıda bulunduğu programda Demirkol soruları cevaplandırdı.

Demirkol soruları cevaplandırdı

Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Taşın gediği adlı haber tartışma programının bu hafta yayınlanan canlı bölümünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol konuk oldu. Demirkol hangi tarikata bağlı olduğunu, hangi cemaatle hareket ettiğini, MHP’ye tuzak kurup kurmadıklarını ve merak edilen daha pek çok sorunun cevabını ilk ve yalnızca bu programda verdi.

MHP Adayı İlhan Durak’ı ekarte etmeye çalıştı mı?

Programda soruları cevaplandırmaya kendisini tanıtarak başlayan Muhammed Emin Demirkol, basında yer alan Cumhur İttifakı adayı gibi davranıp, MHP Bolu Başkan Adayı İlhan Durak’ı ekarte ettiğine ilişkin yapılan haberin gerçekliği hakkında açıklama yaptı.

“Bu bir akıl tutulmasıdır”

Demirkol haberin ulusal kanalda çıktığını arayıp düzeltilmesini istediklerini, zirâ Bolu’nun kiçük bir şehir olduğunu ve seçimden sonra da yüz yüze bakılacağını belirterek “Ben sahada tüm adayların tek tek isimlerini zikrediyorum hepsi çok değerli insanlar. Bu iddia bir akıl tutulmasıdır bizim hem böyle bir şeye ihtiyacımız yok hem de bunun olması mümkün değil” dedi.

Bolu bu meclislerle yönetilecek

Demirkol seçildiğinde kimlerle Bolu Belediyesi’ni yöneteceği sorusuna ise 1 Nisan’da mazbatasını aldığında isimleri açıklayacağını belirterek cevap verdi. Bu isimlerden ziyade seçildikten sonra Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi’nin daha önemli olduğunu söyleyen Demirkol, bu oluşumlarla Bolu’nun yönetileceğini kaydetti.

Hangi tarikatın mensubu?

Demirkol hakkındaki tarikat mensubu olduğu, eşinin siyah çarşaflı olduğu ve evinde televizyon dahi bulunmadığı iddialarına ise “Eşim Kadın Kolları’nda, seçim çalışmalarıma destek veren Seçim Ofisimizde aktif olarak çalışan, sosyal, toplumla iç içe bir hanımefendidir. Evimizde de televizyon var buradan bize gidip televizyon izleyebiliriz. Tarikat mensubu olmama gelince biz direk Diyanet’e ve Allah’a bağlıyız başka da hiçbir yere mensupluğumuz yoktur” diye cevap verdi.

Bakanların vaatleri seçilmezse de yapılacak mı?

Bolu’ya gelen bakanların verdiği vaatlerin seçilmediği takdirde de takipçisi olacağını ve vaatlerin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Demirkol, “Seçilmezsem bu projelerin ve vaatlerin yine arkasında olurum. Bakanlardan bu sözleri ben Bolumuz için aldım. Bu sözlerin yerine getirilmesi için ne gerekirse yapmaya devam edeceğim” dedi.