Demirkol'dan zor sorulara net cevaplar

Bolu Siyasetinin perde arkasının konuşulduğu 'Taşın Gediği' adlı programının canlı yayın konuğu AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Gazeteci Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’ın sorularıyla katkıda bulunduğu programda Demirkol soruları cevaplandırdı.
Demirkol soruları cevaplandırdı
Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Taşın gediği adlı haber tartışma programının bu hafta yayınlanan canlı bölümünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol konuk oldu. Demirkol hangi tarikata bağlı olduğunu, hangi cemaatle hareket ettiğini, MHP’ye tuzak kurup kurmadıklarını ve merak edilen daha pek çok sorunun cevabını ilk ve yalnızca bu programda verdi.
MHP Adayı İlhan Durak’ı ekarte etmeye çalıştı mı?
Programda soruları cevaplandırmaya kendisini tanıtarak başlayan Muhammed Emin Demirkol, basında yer alan Cumhur İttifakı adayı gibi davranıp, MHP Bolu Başkan Adayı İlhan Durak’ı ekarte ettiğine ilişkin yapılan haberin gerçekliği hakkında açıklama yaptı.
“Bu bir akıl tutulmasıdır”
Demirkol haberin ulusal kanalda çıktığını arayıp düzeltilmesini istediklerini, zirâ Bolu’nun kiçük bir şehir olduğunu ve seçimden sonra da yüz yüze bakılacağını belirterek “Ben sahada tüm adayların tek tek isimlerini zikrediyorum hepsi çok değerli insanlar. Bu iddia bir akıl tutulmasıdır bizim hem böyle bir şeye ihtiyacımız yok hem de bunun olması mümkün değil” dedi.
Bolu bu meclislerle yönetilecek
Demirkol seçildiğinde kimlerle Bolu Belediyesi’ni yöneteceği sorusuna ise 1 Nisan’da mazbatasını aldığında isimleri açıklayacağını belirterek cevap verdi. Bu isimlerden ziyade seçildikten sonra Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi’nin daha önemli olduğunu söyleyen Demirkol, bu oluşumlarla Bolu’nun yönetileceğini kaydetti.
Hangi tarikatın mensubu?
Demirkol hakkındaki tarikat mensubu olduğu, eşinin siyah çarşaflı olduğu ve evinde televizyon dahi bulunmadığı iddialarına ise “Eşim Kadın Kolları’nda, seçim çalışmalarıma destek veren Seçim Ofisimizde aktif olarak çalışan, sosyal, toplumla iç içe bir hanımefendidir. Evimizde de televizyon var buradan bize gidip televizyon izleyebiliriz. Tarikat mensubu olmama gelince biz direk Diyanet’e ve Allah’a bağlıyız başka da hiçbir yere mensupluğumuz yoktur” diye cevap verdi.
Bakanların vaatleri seçilmezse de yapılacak mı?
Bolu’ya gelen bakanların verdiği vaatlerin seçilmediği takdirde de takipçisi olacağını ve vaatlerin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Demirkol, “Seçilmezsem bu projelerin ve vaatlerin yine arkasında olurum. Bakanlardan bu sözleri ben Bolumuz için aldım. Bu sözlerin yerine getirilmesi için ne gerekirse yapmaya devam edeceğim” dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Halil Göçgünlü - Ne söylesek boş insanlar hep düşünmek istediklerini aynı zamanda okumak istiyorlar. Ama bu konularda açıklama yapma çok doğru olmuş. Hep yalan dolan bilgilerle insanların zihinlerini kirletiyorlardı. Hiç olmazsa ilk azdan ne olduğunu ne düşündüğünü ve gerçeğin şekline duymuş olduk ağzına sağlık...
Ali - Hükümet hangi sebeple Bolu ve Düzce hatdından hızlı tren yapmak istemiyor.... Otobüs firmaları ve Güzergah da bulunan işletmelerin Rantı mı yoksa vatandaşa hizmet mi ....
Naci Kelkit - Biz senin başhekimliği dönemindende razıydık. İnşallah başkanlık döneminden de razı olacağız. Allah yolunu açık etsin.
Ayten Yılmaztürk - Cemaatcı olsun olmasın önemli değil, başkan olacak kişi insan olsun yeter. Ayrıca bu sorulara cevap vermek hende net bir şekilde cevaplamak her kulun harcı değil. Ağzına diline sağlık başkan
Şampiyon - sen zamanında il başkanı nurettin doganay gidip saglık bakanına şikayet etmedin mi bunu zaten bilen biliyor o yüzden samimi degilsin ilhanıda ekarte etmen mümkün boluda personel yokmuş gibi sakaryadan transfer ettiniz 3-5 yıllık memura müdürlük verdiniz yaşar aşık vardı adam gibi adam ama işine gelmedi başhekim oyunu ile yediniz o zamanda mhp nin gölgesi ile yaşadınız bak başhehimde arabistana kaçma derdin de tamamen duygusal ilhan başkan inşallah görmüştür bu düzeni vs vs anlatmaya gerek yok van dan buraya nasıl geldiginide biliniyor uzun lafın kısası su akıp yolunu bulacak sende daire başkanlıgını kaptın hayırlı olsun.
Vatandaş - İşte bu yüzden Tanju özcan kazanacak, MHP dün övdü güne bu gün söverken olacagı bu yazık
Melek - Adıyamanı kızdırma
Bolu14 - Adıyaman dan feyz aldın mı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.