18 Mar 2024 - 17:00- Siyaset G:

Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten? Demirkol hangi tarikatın mensubu? AK Partili Aday Demirkol, MHP Bolu Başkan Adayı İlhan Durak’a tuzak kurdu mu? Demirkol seçilirse Bolu Belediyesi’ni kimlerle yönetecek? Bolu Belediyesi Başkan Yardımcıları kim olacak? Haberimizde…

Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten? mask
Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?
Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Siyasetinin perde arkasının konuşulduğu 'Taşın Gediği' adlı programının canlı yayın konuğu AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Gazeteci Faruk Çidem ve Nizamettin Yıldırım’ın sorularıyla katkıda bulunduğu programda Demirkol soruları cevaplandırdı.

Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?

Demirkol soruları cevaplandırdı

Gazeteci Hüseyin Aykan’ın hazırlayıp sunduğu Taşın gediği adlı haber tartışma programının bu hafta yayınlanan canlı bölümünde AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol konuk oldu. Demirkol hangi tarikata bağlı olduğunu, hangi cemaatle hareket ettiğini, MHP’ye tuzak kurup kurmadıklarını ve merak edilen daha pek çok sorunun cevabını ilk ve yalnızca bu programda verdi.

Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?

MHP Adayı İlhan Durak’ı ekarte etmeye çalıştı mı?

Programda soruları cevaplandırmaya kendisini tanıtarak başlayan Muhammed Emin Demirkol, basında yer alan Cumhur İttifakı adayı gibi davranıp, MHP Bolu Başkan Adayı İlhan Durak’ı ekarte ettiğine ilişkin yapılan haberin gerçekliği hakkında açıklama yaptı.Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?

“Bu bir akıl tutulmasıdır”

Demirkol haberin ulusal kanalda çıktığını arayıp düzeltilmesini istediklerini, zirâ Bolu’nun kiçük bir şehir olduğunu ve seçimden sonra da yüz yüze bakılacağını belirterek “Ben sahada tüm adayların tek tek isimlerini zikrediyorum hepsi çok değerli insanlar. Bu iddia bir akıl tutulmasıdır bizim hem böyle bir şeye ihtiyacımız yok hem de bunun olması mümkün değil” dedi.

Bolu bu meclislerle yönetilecek

Demirkol seçildiğinde kimlerle Bolu Belediyesi’ni yöneteceği sorusuna ise 1 Nisan’da mazbatasını aldığında isimleri açıklayacağını belirterek cevap verdi. Bu isimlerden ziyade seçildikten sonra Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Bilim Kurulu ve Danışma Meclisi’nin daha önemli olduğunu söyleyen Demirkol, bu oluşumlarla Bolu’nun yönetileceğini kaydetti.Muhammed Emin Demirkol hangi cemaatten?

Hangi tarikatın mensubu?

Demirkol hakkındaki tarikat mensubu olduğu, eşinin siyah çarşaflı olduğu ve evinde televizyon dahi bulunmadığı iddialarına ise “Eşim Kadın Kolları’nda, seçim çalışmalarıma destek veren Seçim Ofisimizde aktif olarak çalışan, sosyal, toplumla iç içe bir hanımefendidir. Evimizde de televizyon var buradan bize gidip televizyon izleyebiliriz. Tarikat mensubu olmama gelince biz direk Diyanet’e ve Allah’a bağlıyız başka da hiçbir yere mensupluğumuz yoktur” diye cevap verdi.

Bakanların vaatleri seçilmezse de yapılacak mı?

Bolu’ya gelen bakanların verdiği vaatlerin seçilmediği takdirde de takipçisi olacağını ve vaatlerin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Demirkol, “Seçilmezsem bu projelerin ve vaatlerin yine arkasında olurum. Bakanlardan bu sözleri ben Bolumuz için aldım. Bu sözlerin yerine getirilmesi için ne gerekirse yapmaya devam edeceğim” dedi.

# VAR, açıklama, belediye, Bolu Belediyesi, AK Parti

18 Mar 2024 - 17:00 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL