Sizde de bu hastalık varsa oruç tutmanız sakıncalı

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar'dan alınan bilgilerle, hangi kalp hastalarının oruç tutabileceği ve kimlerin tutmaması gerektiği üzerine önemli ipuçları. Sağlık öncelikli bir Ramazan geçirmeniz için neler yapmanız gerekir? Haberimizde…

Ramazan ve kalp hastalıkları

Ramazan ayı, birçok kişi için manevi bir temizlenme dönemi olmakla birlikte, kalp hastaları için özel dikkat gerektiren bir zaman dilimidir. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Zeydin Acar, kalp hastalarının oruç tutma konusunda bilinçli bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguluyor.

Kalp Hastalarının oruç tutması

Kalp hastalıkları geniş bir yelpazeyi kapsar ve her hastalık türü, oruç tutma konusunda farklı değerlendirmeleri gerektirir. Doç. Dr. Zeydin Acar'a göre, tansiyon ve ritim problemleri gibi bazı durumlar, düzenli ilaç kullanımı ve doktor gözetiminde oruç tutmaya uygun olabilir.

Tansiyon hastaları ve oruç

Tansiyon hastaları, eğer durumları kontrol altında ise ve başka bir sağlık problemi yoksa, oruç tutabilirler. Ancak, bu süreçte su tüketimine dikkat etmek ve ilaçlarını düzenli almak şartıyla.

Kalp damar hastaları ve oruç

Stent veya bypass operasyonu geçirmiş kalp damar hastaları da, tam iyileşme göstermiş ve doktorlarının yakın takibinde iseler, oruç tutabilirler. Ancak, bu hastaların da durumlarını sürekli doktor kontrolünde tutmaları gerekmektedir.

Kalp yetmezliği ve oruç tutma riskleri

Kalp yetmezliği olan hastalar için oruç tutmak, sağlık risklerini artırabilecek ciddi bir durumdur. Doç. Dr. Acar, bu hastalara oruç tutmamalarını önererek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyor.

Sağlık önceliğiniz olsun

Ramazan ayında oruç tutmak, birçok kalp hastası için mümkün olabilirken, bazı durumlar için ciddi riskler taşımaktadır. Doç. Dr. Zeydin Acar, özellikle riskli gruplardaki hastaların sağlıklarını önceliklendirmeleri ve oruç tutmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor. Hastaların, oruç tutup tutmama konusunda karar verirken mutlaka bir kardiyoloji uzmanına danışmaları önemlidir.